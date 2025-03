El juez ordena a la UCO que investigue si Begoña Gómez tiene más cuentas bancarias

El juez Juan Carlos Peinado insiste en conocer al detalle el estado real de las finanzas de Begoña Gómez después de que el Punto Neutro ... Judicial, la base de datos del Poder Judicial, le informara el pasado noviembre de que solo había localizado 40,25 euros en las cuentas de la imputada, una información que ha desmentido la propia mujer de Pedro Sánchez.

Ante la constatación de que esos datos son a todas luces inexactos, el instructor ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) que investigue si Gómez tiene más cuentas bancarias que las ya localizadas. Y no solo. Peinado también se ha dirigido a las entidades en las que el Punto Neutro Judicial ha encontrado cuentas a nombre de la esposa del presidente para que ofrezcan más detalles de las mismas.

En referencia a la UCO, el juez reclama expresamente que los agentes «verifiquen el Fichero de Titularidades Financieras (FTF) para comprobar si son todas las cuentas que le constan a la investigada o pudiera existir alguna más».

En cuanto a las cuentas bancarias ya identificadas, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ordena que las entidades «informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos» de esos depósitos «durante el periodo comprendido entre el 01/12/2019 y 18/11/2024».

Además, el juez ha dado luz verde a los funcionarios de la Central Operativa de la Guardia Civil para que «puedan solicitar y recibir» de los bancos concernidos «cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas».

En ese informe que apuntaba que Gómez solo tenía 40,25 euros en los once depósitos localizados, el Punto Neutro Judicial reconocía, no obstante, que el resultado de la «respuesta» era «incompleta» (sin especificar en ningún momento el motivo de esta deficiencia). Aun así, el Poder Judicial analizaba esas once cuentas: en cinco Gómez era titular, en cuatro figuraba como representante y en otras dos estaba como autorizada. La cuenta más antigua era del 2 de octubre de 1996 y la más reciente se abrió el 9 de septiembre de este año.