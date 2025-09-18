HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán en el Congreso Efe

El juez mantiene a Cerdán en prisión pero ya avanza que lo excarcelará antes de fin de año

El instructor Puente insiste en que persiste el riesgo de que el exdirigente socialista destruya pruebas de la trama corrupta que supuestamente dirigía

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:02

Santos Cerdán seguirá, por el momento, en la prisión madrileña de Soto del Real en la que ingresó el pasado 30 de junio acusado de ... dirigir la trama corrupta de la que también formaban parte supuestamente, entre otros, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Leopoldo Puente, el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, en un auto hecho público este jueves, rechaza la petición del pasado 8 de septiembre de los abogados del exdirigente socialista de ser puesto ya en libertad, y confirma la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza del exsecretario de Organización del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  2. 2

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  3. 3 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  4. 4

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  5. 5

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  6. 6 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  7. 7 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  8. 8 Rechazo unánime a unas pintadas en Mérida contra Vox y sus votantes
  9. 9 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  10. 10

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El juez mantiene a Cerdán en prisión pero ya avanza que lo excarcelará antes de fin de año

El juez mantiene a Cerdán en prisión pero ya avanza que lo excarcelará antes de fin de año