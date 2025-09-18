El juez mantiene a Cerdán en prisión pero ya avanza que lo excarcelará antes de fin de año

Santos Cerdán seguirá, por el momento, en la prisión madrileña de Soto del Real en la que ingresó el pasado 30 de junio acusado de ... dirigir la trama corrupta de la que también formaban parte supuestamente, entre otros, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Leopoldo Puente, el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, en un auto hecho público este jueves, rechaza la petición del pasado 8 de septiembre de los abogados del exdirigente socialista de ser puesto ya en libertad, y confirma la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza del exsecretario de Organización del PSOE.

Puente, en línea con el criterio de la Fiscalía y de las acusaciones, explica que no cabe la puesta en libertad de quien hasta hace solo unas semana era la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE porque «persiste» el «riesgo de ocultación o destrucción de pruebas», al margen de que, destaca el juez, los «indicios» que le incriminan en la «comisión de delitos graves» siguen afianzándose conforme avanza la investigación.

Pero no todo son malas noticias para Cerdán. El instructor, aunque afirma que quedan muchos aspectos por esclarecer y numerosos puntos en los que podría interferir el encausado si éste estuviera en libertad, avisa que, visto el ritmo de las pesquisas, «previsiblemente no será necesario agotar» el plazo máximo de seis meses que prevé la ley para la prisión preventiva, antes de pedir ninguna prórroga. Estos cálculos del propio Puente, de cumplirse, supondrían que el exdiputado navarro podría volver a casa por Navidades.

En esa línea, el auto da la razón a la defensa de Cerdán en el argumento de que cuando la prisión provisional hubiera sido acordada «con la legítima finalidad de conjurar el riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar, o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, aquella no podrá mantenerse por más tiempo del preciso para satisfacer dicho propósito y, en todo caso, no se prolongará por tiempo superior a seis meses».

Puente, que recuerda que no ha agotado ese plazo máximo y, desde luego, no prorrogarlo, sin embargo insiste en que «en este momento persiste el riesgo de destrucción de pruebas» con el imputado en libertad. «Lo cierto es que las investigaciones acerca de la precisa situación patrimonial de Cerdán no han concluido», revela el instructor, quien recuerda que ha habido retrasos en esas indagaciones debido a «determinadas faltas de sintonía entre sus declaraciones tributarias y la procedencia real de determinados ingresos bancarios».

Dudas sobre Servinabar

Otro de los puntos oscuros que Puente espera aclarar antes de dar orden de excarcelar a Santos Cerdán son los «eventuales vínculos económico» con Servinabar 2000, la empresa del también imputado Antxon Alonso, supuesta beneficiaria de contratos de obra pública por parte de la trama corrupta y que, según los documentos encontrados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, era propiedad al 45% del exdirigente socialista. Aclarar el papel de Servinabar en todo este entramado, revela el juez, está necesitando de «complejos análisis documentales», que podrían «alterarse» si Cerdán recupera la libertad.

Agrega que «ese mismo riesgo» existe, «más acusadamente, con respecto a las posibles relaciones económicas y/o personales que el Sr. Cerdán León o la mercantil Servinabar 2000 pudieran mantener o haber mantenido con personas concretas que vinieran actuando en nombre de Acciona. En el esclarecimiento de estos hechos se trabaja arduamente y avanza la investigación en las indicadas direcciones. Pero aún no ha concluido, siquiera en sus aspectos esenciales. Por eso, no ha llegado el momento todavía, a juicio de este instructor, de modificar la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, que padece el Sr. Cerdán León».

Así pues, concluye el magistrado que «ni desde luego ha transcurrido el plazo límite máximo de duración de la prisión provisional acordada en esta causa respecto a don Santos Cerdán, ni tampoco han cesado las razones que legítimamente justificaron su adopción». E insiste en que no es solo que el plazo límite máximo de la prisión provisional no haya sido sobrepasado (frente a lo que proclama la defensa del Sr. Cerdán) sino que previsiblemente no será necesario agotarlo.

En su resolución, el juez también considera que persisten los motivos más que bastantes para considerar que Cerdán pudiera haber cometido sendos ilícitos penales, provisionalmente calificables como de pertenencia a organización criminal (artículo 570), tráfico de influencias (artículo 428) y cohecho (artículo 419), todos ellos del Código Penal.

El magistrado detalla los indicios contra Santos Cerdán que ya relató en el auto de prisión, y que recuerda que fueron confirmados por la Sala de Apelación. Entre ellos, resalta como el más intenso el hallazgo de los archivos de audio «de los que resulta, siempre en los términos indiciarios que han de ser aquí tomados en cuenta, que en sucesivas conversaciones con otros investigados en esta causa, el propio don Santos Cerdán León vendría a reconocer de forma ciertamente explícita no solo el cobro de comisiones vinculadas a la adjudicación de determinadas obras públicas, debidamente identificadas en el informe rendido por la policía judicial de fecha 5 de junio del presente año, sino también haber satisfecho parte de las mismas a otros investigados, así como expresando el compromiso de reclamar para ellos ciertas cantidades todavía pendientes de cobro».