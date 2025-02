El juez del 'caso Gómez' mete la directa con la citación de Sánchez y cinco más en 24 horas

El 'caso Begoña Gómez' afronta la que está llamada a ser una semana decisiva para que el instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, acabe determinando si sigue adelante con ella o no. En 24 horas, entre este lunes y el martes, el titular del ... Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, para tomarles declaración tras haber agravado su situación al pasarlos de testigos a imputados. Y este martes el magistrado pretende desplazarse a la Moncloa para grabar el testimonio de Pedro Sánchez, como marido de la principal investigada en el procedimiento y no como presidente del Gobierno, aunque tanto él como la defensa de su esposa creen que se trata de una doble condición «inescindible».

Peinado ha continuado con sus polémicas diligencias sobre Gómez, Barrabés y Goyache por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, después de que la Fiscalía Europea reclamara para sí la investigación de las adjudicaciones con la Administración que consiguió el empresario aragonés y que coincidieron con dos cartas de recomendación redactadas a su favor por la mujer del presidente. Y después, también, de que la Audiencia de Madrid acotara su investigación descartando, por «inverosímil», que las reuniones profesionales de Gómez con directivos de Air Europa hubieran tenido influencia en el rescate de la aerolínea durante la pandemia.

El magistrado, al que el abogado de la investigada -el exministro socialista de Interior Antonio Camacho- atribuye haber montado una causa general y prospectiva contra su patrocinada, cree haber encontrado en el máster y la cátedra extraordinaria en la Complutense a la que aquél dio lugar el hilo del que seguir tirando en sus pesquisas. Es lo que ha convertido a Barrabés y Goyache en imputados, lo que implica que ambos acudirán este lunes al juzgado con abogado y podrán acogerse a su derecho legal a no declarar para no perjudicarse a sí mismos ante el interrogatorio del magistrado y las acusaciones populares. Interrogatorio que indagará sobre las reuniones que ambos mantuvieron en la Moncloa requeridos por Gómez y en las que pudo dejarse caer el presidente -está por ver qué relevancia tiene eso-, bajo la sospecha de que ella utilizara su posición para lanzar su carrera.

Despacho estival con el Rey

El instructor afronta una intensa mañana de lunes, que comenzará a las 9.45 horas con la declaración como imputado de Goyache. A las once está llamado Barrabés. En medio y después se someterán a sus preguntas tres testigos: Luis Miguel Ciprés, CEO del grupo propiedad del empresario ahora investigado; Félix Jordán de Urries, director de la Fundación Deporte Joven del CSD, quien habría presentado a Gómez y Barrabés; y el presidente de IE Business School, Diego del Alcázar.

En paralelo, el magistrado ha dado orden a los servicios técnicos de que dispone para que vayan preparando en la Moncloa la grabación de la declaración como testigo de Sánchez. El presidente ha intentado, en vano, testificar por escrito, una ventaja a la que pueden acogerse por ley determinadas autoridades pero que el juez le ha denegado insistiendo en que le cita no por su cargo sino como marido de la investigada; una condición que, en cambio, permitiría al jefe del Gobierno ampararse en el derecho a no responder sobre familiares directos. En un trance excepcional, porque nunca antes un presidente se ha visto concernido por una causa judicial sobre su esposa, Sánchez y el juez se verán cara a cara a las once de la mañana si nada lo impide, antes de que el primero viaje a Mallorca para el despacho estival con el Rey.