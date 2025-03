Una juez abre diligencias contra Echenique por un tuit sobre abusos en la Iglesia

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique va a ser llamado a declarar en breve como investigado por el Juzgado de Instrucción ... Número 38 de Madrid. Su titular, Hortensia Domingo de la Fuente, ha abierto diligencias previas contra el exdiputado de la formación morada por un presunto delito de discriminación, después de publicar el pasado 10 de mayo en la red social X (antes llamada Twitter) que «estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante».

En un auto, la juez señala que los hechos, denunciados por Abogados Cristianos, «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Por ello, acuerda la instructora, entre varias diligencias, oficiar a la Policía Nacional para que «participe el domicilio del investigado» y, una vez obtenido, «cítesele para prestar declaración». Asimismo, ordena que se recabe hoja histórico-penal del denunciado a través del Registro Central de Penados y Rebeldes.

Entrevista al obispo

El mensaje de Echenique en X fue su respuesta a una entrevista días antes al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien en declaraciones a Infovaticana defendió que España debe poner coto a la acogida de inmigrantes sin papeles, al tiempo que vinculó la llegada de extranjeros con la delincuencia. «Caben los que caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos», señaló, antes de afirmar que «estamos cayendo en esa especie de populismo acogedor que termina recogiendo lo que no deseamos».

«Dentro de esta especie de apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados. Porque vienen con su carnet terrorista, porque vienen con su tráfico de cosas, tráfico de blancas, tráfico de drogas o tráfico de armamento», llegó a sostener en esa controvertida entrevista.