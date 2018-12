Jordi Sànchez y Jordi Turull inician una huelga de hambre en prisión Los siete dirigentes independentistas presos en la cárcel de Lledoners se fotografían juntos. / Omnium El independentismo incrementa las protestas a poco más de un mes para el inicio del juicio del 1-O para «denunciar la falta de imparcialidad de la Justicia española» CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 1 diciembre 2018, 12:32

El abogado de Jordi Sànchez y Jordi Turull, Jordi Pina, ha anunciado esta mañana que los dos dirigentes secesionistas de JxCat han iniciado este sábado una huelga de hambre para denunciar la «vulneración de los derechos humanos» contra los presos del 'procés'.

Pina, que ha comparecido esta mañana junto al decano del Colegio de Médicos, no ha concretado la duración de la protesta, que se produce a poco más de un mes para el inicio del juicio del 1-O, aunque en principio será indefinida.

La protesta tiene como objetivo denunciar al Estado y a la justicia española en vísperas del juicio. En concreto es una protesta contra el Tribunal Constitucional, pues según el letrado no es imparcial y bloquea las iniciativas jurídicas de los secesionistas para poder acceder a los tribunales europeos, que es donde el independentismo tiene puesta toda su esperanza. «Hacemos huelga de hambre para remover conciencias», según un comunicado leído de los dos dirigentes nacionalistas. «Hay que darle altura a la revolución de las sonrisas», han expresado. «Hay que impedir que se asuma como normal lo que no lo es», según los dos presos. No se descarta que los otros siete presos puedan sumarse puntualmente.

Jaume Padrós ha señalado que como médico está preocupado. «Les he explicado los riesgos sobre su salud», ha apuntado. «Es una huelga indefinida. No tiene precedentes en el país», ha explicado. Según ha relatado, se trata de una huelga de hambre, pero no impedirá que los presos beban agua y que habrá una comisión de seguimiento compuesta por expertos éticos, jurídicos y médicos.

La medida está consensuada con el resto de presos, que esta noche han trasladado una imagen de unidad, haciendo pública la primera imagen de los siete encarcelados en Lledoners juntos.

No aparecen en la foto la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ni la exconsellera Dolors Bassa, ya que se encuentran en los centros penitenciarios de Mas d'Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Girona), respectivamente.

Torra muestra su «solidaridad y apoyo» con Sànchez y Turull

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado esta mañana a través de un comunicado «toda su solidaridad y apoyo» a la denuncia que hacen todos los presos y «también a los que hoy han comenzado la huelga de hambre, encerrados en la prisión de Lledoners sin juicio y sin garantías de defensa justa». «Les envío el más fuerte de los abrazos sabiendo que me tienen a su lado para todo, como también tienen aquellos que aman la democracia, la justicia y la libertad«, ha asegurado.

El presidente catalán ha aprovechado para cargar contra el «poder judicial español», que a su juicio «está cometiendo una de las peores barbaridades que se han visto en Europa en los últimos años». «Nos encontramos ante la vulneración completa de los derechos de ciudadanía, de los derechos civiles y políticos y del respeto por el marco legal de que se ha dotado el mismo estado español», ha asegurado. «Considero que se está aplicando el derecho penal como venganza», ha rematado. En definitiva, ha señalado, «la imagen y el prestigio de la justicia española han tocado fondo entre la comunidad internacional».

Según Torra, el Tribunal Constitucional español continúa dilatando el proceso de recurso de los presos contra su prisión preventiva porque «sabe que es un paso previo a un recurso superior a los tribunales europeos».

Protocolo médico

En este caso, existe un protocolo médico según el cual los médicos de la cárcel controlan el estado de salud de los internos con un seguimiento de la presión, el peso y analíticas de sangre, entre otras pruebas, y los facultativos realizan estos controles inicialmente, aunque adaptan la periodicidad en función de la evolución de los pacientes.

Si el estado de salud de los internos requiere ingreso hospitalario, los servicios penitenciarios los trasladan a la Unidad Hospitalaria Penitenciaria de Tarrasa (Barcelona) y, como medida extrema, un juez puede autorizar la alimentación forzosa por indicación médica a través de la administración de suero.

Los internos en huelga de hambre siguen con el régimen de vida del centro penitenciario, de manera que mantienen los horarios y las actividades, así como la obligación de ir al comedor.

Las mismas fuentes también han detallado que la foto de los siete dirigentes independentistas en prisión provisional en Lledoners difundida por Òmnium Cultural fue captada por la cámara del taller de fotografía del centro penitenciario -solo pueden tener una foto como esta los internos con un alto nivel de participación en las actividades- y la distribución de la imagen no estaba autorizada por los servicios penitenciarios.