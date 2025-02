El ex jefe de Asuntos Internos: «Existió una 'Operación Cataluña'»

Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional entre febrero de 2012 y enero de 2014, compareció este martes por segunda semana ... consecutiva ante la comisión de investigación del Congreso sobre la 'Operación Cataluña'. Y si hace siete días se presentó con una pila de documentación para entregársela a los grupos parlamentarios, en esta nueva ocasión hizo tanto de lo mismo.

El ex comisario -imputado en el 'caso Kitchen'- reiteró que mientras ejerció su cargo en Asuntos Internos no tuvo conocimiento alguno de las maniobras que la cúpula policial durante la etapa de Jorge Fernández Díaz llevaron a cabo para desprestigiar e, incluso, encarcelar a líderes independentistas. Para hacerlo, explicó, se elaboraron informes falsos desde la UDEF que después se filtraban a determinados medios de comunicación. Martín Blas fue tajante al afirmar que con lo que sabe a día de hoy «la 'Operación Cataluña' existió».

El ex jefe de Asuntos Internos fue cesado apenas dos años después de asumir el cargo. Según afirmó ante la comisión su relevo se produjo a raíz de un chantaje del entonces Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, y de José Vilarejo a Fernández Díaz, quienes habrían amenazado al ministro con difundir las grabaciones que tenían sobre él. «El ministro no era partidario de cesar a nadie; le amenazan con publico esto y publico lo otro, y Marcelino a tomar por culo», señaló el ex comisario.

El enfrentamiento entre el ex comisario y los responsables de la supuesta policía patriótica tuvo su origen en la denuncia que le presentaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) según la cual «comerciaba» y «trapicheaba« con los informes de la unidad. El ex responsable de Asuntos Internos inició una investigación que tuvo que frenar al no permitírsele hacer uso de escuchas telefónicas que incluían al exjefe de la UDEF, José Luis Olivera.

Martín Blas, el único compareciente que ha accedido a responder todas las preguntas ante la Comisión del Congreso, aseguró que actúa en defensa de su honorabilidad porque desde 2017 Pino y Villarejo tratan de hacerle responsable de la 'Operación Cataluña'.

Las grabaciones de Villarejo

El flanco débil de Martín Blas se encuentra en que todas las grabaciones que ha presentado ante la comisión pertenecen a Villarejo, por lo que su credibilidad queda en entredicho. Él mismo figura en algunas de ellas. El diputado del PP Rafael Hernando aprovechó esta grieta para atacar al ex responsable de Asuntos Internos, al que durante un intenso interrogatorio llegó a acusar al compareciente de cometer un delito por mentir en sede parlamentario.

El PP, que había pasado hasta ahora de pies puntilla en una comisión que le afecta de lleno, ha pasado a la ofensiva después de que en su primera comparecencia Martín Blas presentara un borrador de informe en el que se señala que se había investigado a la fundación FAES por supuestamente haber recibido 1,8 millones del expolio del Palau de la Música, fuente de financiación ilegal de la antigua Convergència.