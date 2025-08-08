HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura
Dana Elrich. Embajada de Israel

Israel mantiene vacante su embajada en Madrid pero nombra como jefa de misión a su exembajadora en Irlanda

Dana Elrich sustituye a Dan Poraz como responsable de negocios en un momento en el que la tensión entre Tel Aviv y el Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene al alza

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:28

Un año y medio después de que España reconociera a Palestina como Estado, Israel mantiene vacante su embajada en Madrid tras la salida de Rodica ... Radian-Gordon, llamada a consultas por el Gobierno de Netanyahu. Sin embargo, la legación tiene una nueva encargada de negocios, Dana Erlich, que ejercerá la labor de representantación provisional de su país cuando sigue la tensión entre Tel AViv y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  9. 9

    El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Israel mantiene vacante su embajada en Madrid pero nombra como jefa de misión a su exembajadora en Irlanda

Israel mantiene vacante su embajada en Madrid pero nombra como jefa de misión a su exembajadora en Irlanda