Díaz subraya sus diferencias con el PSOE mientras Podemos avanza en la ruptura con la coalición

La sesión de investidura de Pedro Sánchez sirvió para confirmar lo que era algo más que un presagio: Sumar y Podemos se asoman a la ... ruptura. Los morados, en palabras de sus aún ministras en funciones, Ione Belarra e IreneMontero, asumieron que no estarán en el futuro Gobierno de coalición y culparon directamente a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de «echarlos» del Consejo de Ministros.

Quedarse fuera del reparto ministerial era un punto de no retorno para los morados, que se sienten agraviados por la vicepresidenta segunda desde su adhesión a la coalición de izquierdas, espoleados por las urgencias del adelanto electoral del 23-J. Fuentes del partido avisan de que «aún no hay ninguna decisión tomada», que el divorcio no se ha consumado y nada ha cambiado más allá de la nueva hoja de ruta aprobada hace dos semanas para desligarse de la plataforma de Díaz. Podemos votará sí a la reelección del candidato socialista, como han respaldado las bases de la formación en una consulta con el 86,1% de apoyos, sin embargo, se dispone a hacer valer, «de forma autónoma», el voto de sus cinco diputados, que tendrán la capacidad de condicionar todas las leyes de la legislatura.

Podemos está a un solo paso de convertirse en un socio más de un Gobierno que pasaría a tener 147 diputados (ya sin los cinco del partido morado), lo que obligaría a Sánchez a negociar con ellos al mismo nivel que tendrá que hacerlo con otras fuerzas como EHBildu o ERC. «Ya han empezado a preparar su hoja de ruta para competir contra Sumar en las Elecciones Europeas de junio», explicaron fuentes cercanas a la dirección de IU, compañeros de Podemos en el grupo parlamentario.

En esa línea, el exvicepresidente Pablo Iglesias advirtió este miércoles que el partido del que fue líder abre un periodo en el que se va a «distinguir claramente» de Sumar y ahonda en el escenario de ruptura de sentido de voto al remarcar que es una «evidente» la plena autonomía de los morados a nivel parlamentario.

Diferencias con Sánchez

En Sumar, su portavoz parlamentaria, Marta Lois, trataba de quitar hierro al asunto horas antes de que Díaz interviniera en el debate de investidura. Aseguró que el grupo de Sumar «estará cohesionado durante toda la legislatura» y también valoró como «positivo» el discurso de Sánchez, pero añadió que «debería haber concretado más las medidas».

En esa línea, la vicepresidenta –única portavoz de Sumar en el debate– trató de diferenciar la marca que representa de la del PSOE apelando a las medidas sociales del programa común de Gobierno. Recomendó a Sánchez emprender una reforma fiscal y le pidió buscar la igualdad «a través de los impuestos»; culminar sus propuestas laborales, como la reducción de la jornada laboral; y apostar por el feminismo.

En materia internacional, la líder gallega pidió a Sánchez llevar más lejos la respuesta a Israel y sugirió «llamar a consultas a la embajadora española» en Tel Aviv, propiciar el embargo de la compraventa de armas al Estado hebreo o «defender» las sanciones a su Gobierno.