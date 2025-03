La investigada con Aldama por un fraude millonario reitera que llevó 90.000 euros a Ferraz

La empresaria Carmen Pano, investigada en un juzgado de la Audiencia Nacional por una trama de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos ... superior a 230 millones de euros, compareció este miércoles ante el juez instructor Santiago Pedraz. Acompañada de su hija Leonor, también imputada, y de su abogado, el que fuera magistrado de ese mismo tribunal Javier Gómez Bermúdez, conocido por juzgar los atentados del 11-M o el accidente del Yak-42, Pano no se ha salido del guion previsto aunque ha detallado algunos asuntos relevantes, según explicaron fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Reiteró, como ya hizo en el Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo', que entregó en octubre de 2020 y en dos tandas 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz de Madrid. Insistió en que lo hizo por orden de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso que también está imputado en esta causa, aunque éste lo niega. Y subrayó que entregó ese importe a un varón que la recibió en la segunda planta, al que no identifica, y que el efectivo iba empaquetado en una bolsa de plástico que introdujo a su vez en otra de papel.

A Pano también se le habría preguntado por lo que dijo tras su detención sobre tres vuelos a Canarias que habría realizado De Aldama para ver al entonces presidente regional y hoy ministro Ángel Víctor Torres. En concreto, ésta sostuvo ante la Guardia Civil que De Aldama le había contado que siendo presidente Torres, él, Claudio Rivas y Stella Dutarte (pareja de Rivas según atestados) volaron en avión privado a Tenerife para reunirse con él con la intención de adquirir un depósito fiscal para operar y descargar en las islas carburante que pretendían traer en barcos desde Venezuela a República Dominicana y finalmente a España.

Según dijo, le contó que en paralelo también quería introducir barcos procedentes de Georgia con producto de origen ruso. Lo primero no fructificó y al final lo que hizo Rivas, la persona que dominaba todo el entramado, fue crear allí una mercantil intermediaria, Canary Island Fuel, que está investigada en la causa. Además, apuntó que a ella le comentaron que habían llegado a entrar 11 barcos de Venezuela y Rusia con combustible que salvaron las sanciones.

Empresa instrumental

Según informes de la UCO aportados a la causa, Pano aparece relacionada con la trama porque constaba como apoderada de la comercializadora Combustibles Lucinala SL. Además, consta que Claudio Rivas hizo uso de un vehículo titulado por esa sociedad, un Range Rover, de lo que los investigadores infieren «que la mercantil podría estar bajo el control de éste». Lucinala, cuyo objeto social es el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, sería una de las sociedades utilizadas por la trama en la estructura diseñada «para canalizar fondos de procedencia delictiva».

La investigada, además, habría descargado la responsabilidad del posible fraude tributario sobre De Aldama y Rivas, porque ella no estaba en el día a día de esa empresa. Y ha destacado que todas las gestiones las hacía el también investigado Francisco Javier Cillán, quien consta como persona de gran confianza de la familia Rivas y jefe de operaciones y contable de Villafuel, la principal empresa investigada por su condición de operadora de combustibles, porque era quien tenía los códigos necesarios.

Por su parte, Leonor González Pano figura como administradora de la empresa vinculada a la trama Have Got Time SL. Sobre esa mercantil, la UCO indica en sus informes que figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria teniendo una deuda de 64,4 millones de euros relativa al fraude en el sector de los hidrocarburos. A través de esa mercantil se adquirió «una propiedad inmobiliaria (en Cádiz) posteriormente disfrutada por el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos».