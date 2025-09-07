HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
'La operación Pedro Sánchez' comenzó en julio de 2014 y quedó plasmada en una nota informativa en noviembre siguiente. R. C.

La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

La Fiscalía analiza la denuncia sobre el «dispositivo ilegal» puesto en marcha en 2014 contra el entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno

Mateo Balín

Mateo Balín

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:08

La investigación parapolicial puesta en marcha en julio de 2014 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su familia directa y sus allegados políticos incluyó ... seguimientos personales, revisión del patrimonio y de la actividad laboral, búsqueda en bases de datos reservadas, conocimiento de su relación con las distintas familias del PSOE e, incluso, un análisis de la personalidad del entonces secretario general del partido y candidato a la presidencia del Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  3. 3

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  4. 4 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  5. 5 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  6. 6 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  7. 7 El Infoex da por estabilizada una reactivación del incendio de Jarilla
  8. 8 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  9. 9 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  10. 10

    Badajoz lanza las ayudas del programa Respiro Familiar para apoyar a cuidadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales