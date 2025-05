Instagram reactiva la cuenta de la periodista Cristina Fallarás donde se publicó el testimonio contra Errejón

Instagram ha reactivado, horas después de cerrarla este sábado, la cuenta en la que la periodista Cristina Fallarás ha publicado varios testimonios anónimos de ... mujeres que acusan al exdiputado Íñigo Errejón de violencia machista.

Fallarás reaccionó al cierre de su cuenta en la red social señalando que estaba «furiosa y con mucho temor», ya que había recibido «más de un millar de mensajes» desde que publicó a principios de esta semana el testimonio contra el exdiputado de Sumar. «Muchos de ellos eran relatos sobre otras agresiones sexuales llevadas a cabo por políticos, por gente de la cultura, por periodistas. Y si esa cuenta no se me devuelve, todos esos testimonios de esas mujeres quedan perdidos. Y eso me parece gravísimo, me parece un ataque contra todas las mujeres», ha lamentado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

La periodista ha dicho que la dimisión de Errejón «es consecuencia» del testimonio de la mujer que publicó y cree que «callar la boca a las mujeres supone un desánimo para las víctimas». Eso sí, ha garantizado que si no le devuelven la cuenta buscará otras vías para hacer públicos nuevos testimonios.

«No es casual que justo en este momento en que tengo centenares de relatos de mujeres nuevos que señalan a ciertos sectores de la vida pública española y política, desaparezcan», ha subrayado.

Fallarás ha explicado que no es la primera vez que Instagram le cierra la cuenta argumentado que incumple la normativa y que «lo único que ha cambiado» desde que se la reabrieron es que «ha dimitido un político a causa del relato de una mujer». «Impepinablemente tengo que ligarlo a esto», ha asegurado sobre cuál cree que es el motivo del cierre.

Reacción de Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y cabeza visible de Sumar, Yolanda Díaz, ha trasladado a través la red social X su apoyo a Fallarás y «al trabajo fundamental que está haciendo» con una cuenta que «es un espacio seguro para muchas mujeres» y «no se puede cerrar».

En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado que la decisión de Instagram supone «cerrar un espacio seguro para muchas mujeres víctimas de violencias machistas» que no están dispuestas a permitir.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reivindicado que todos los espacios de denuncia y apoyo a las víctimas «son imprescindibles», confiando en que pueda recuperar pronto la cuenta.

Uno de los comentarios publicados en esta misma cuenta fue el que provocó la relación de los hechos que se narraban con el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y esto provocó su dimisión. A raíz del mismo la actriz Elisa Mouliaá le acusó publicamente de agresión sexual.