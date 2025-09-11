HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los sindicatos convocan a los docentes extremeños a una huelga el 7 de octubre
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tras salir de los juzgados después de declarar el pasado abril. EFE

Las inspectoras ratificaron que la pareja de Ayuso hizo «facturas falsas» para tributar menos

El audio de la declaración ante la jueza de Madrid el pasado marzo confirma que las dos técnicos de Hacienda abrieron un expediente a González Amador tras el 'pelotazo' de las mascarillas en pandemia

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:13

Las dos técnicos del Ministerio de Hacienda que investigaron durante 19 meses al empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel ... Díaz Ayuso, ratificaron el pasado 21 de marzo en el juzgado de Madrid el informe que dio origen a la causa judicial por dos delitos fiscales. Un procedimiento que, a la postre, fue el germen que ha llevado al banquillo al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, relativo a la presunta autoría en la filtración de un correo de la defensa de González Amador, en el que se admite la comisión del fraude tributario de unos 350.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  2. 2 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  3. 3 Una niña resulta herida grave en la A-5, a la altura de Almaraz
  4. 4 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  5. 5 Extremadura suma cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico: estos son los pueblos donde se celebran
  6. 6 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  7. 7 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  8. 8 Un copa, tres vinos, dos tapas y bombones por 10 euros y por una buena causa
  9. 9 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  10. 10

    La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las inspectoras ratificaron que la pareja de Ayuso hizo «facturas falsas» para tributar menos

Las inspectoras ratificaron que la pareja de Ayuso hizo «facturas falsas» para tributar menos