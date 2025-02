Illa viaja esta semana a Bruselas pero no se verá con Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se desplazará mañana miércoles y el jueves a Bruselas, en el que supone su primer viaje al extranjero ... desde su investidura en el mes de agosto. Illa tiene previsto reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e intervendrá en una sesión del Comité Europeo de las Regiones. Una institución comunitaria, ignorada por todos sus antecesores soberanistas, que no consideran a Cataluña como una región del Estado. Desde la época de José Montilla, según ha destacado este martes el Govern, el presidente del Ejecutivo catalán no se sienta en su silla del comité europeo de las regiones. Illa pondrá esta semana fin a una ausencia de tres lustros.

El líder socialista, en cambio, no aprovechará el viaje para reunirse con el presidente de la principal fuerza de la oposición en Cataluña, Carles Puigdemont, huido en Waterloo desde 2017. «No está prevista esa reunión», ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Illa afirmó ayer que tendrá un encuentro con el expresidente de la Generalitat «cuando sea el momento», pero ese momento no será a lo largo de los dos días que estará en la capital comunitaria. «Hay muchas cuestiones que se deben resolver», dijo. Y no aclaró si esperará hasta que sea amnistiado (si finalmente puede beneficiarse de la medida de gracia) y regrese a Cataluña, aunque sí precisó que le hubiera gustado reunirse con él el pasado 8 de agosto, el día de la investidura, en que Puigdemont regresó a Barcelona y más tarde volvió a huir a Bruselas. Junts ha afeado al dirigente socialista que en sus 100 primeros días al frente de la Generalitat haya tenido tiempo para reunirse o coincidir seis veces con el rey Felipe VI y ninguna con el teórico jefe de la oposición, aunque no ocupe formalmente el cargo.

El Govern ha aprobado este martes en su consejo de gobierno un plan que ha llamado 'Bruselas', con el que trata de «relanzar» la relación de la Generalitat con las instituciones europeas y «recuperar» la presencia catalana en estas instituciones comunitarias, una vía que ya inició Pere Aragonès, que puso fin a años de veto del Ejecutivo de la UE (durante el 'procés') a reunirse con miembros de la Generalitat. Illa viaja a la capital belga con el mensaje de que vuelve a ocupar la silla del Comité de las Regiones, que tiene un compromiso inequívoco con las instituciones de la UE y que quiere ejercer su influencia en las mismas de la mano del Gobierno central, ya sea para incidir en el ámbito normativo (vivienda, energía o en materia de recursos) como en el del reparto de fondos. El Govern cree que el Gobierno catalán perdió influencia en la UE con los ejecutivos independentistas y que el margen de «mejora» tiene mucho «recorrido». «Queremos que Cataluña tenga voz y presencia continuada en Europa», según ha señalado la portavoz de la administración autonómica.

Tanto en el comité de las regiones como en su encuentro con Metsola, el presidente de la Generalitat abordará la cuestión del catalán y la reivindicación de que sea lengua oficial en las instituciones europeas y en la Eurocámara, en concreto, una negociación que ya lidera hace meses el Gobierno, pues ésta fue una de las exigencias de Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. «Tenemos que dialogar, convencer y explicar por qué es importante» que el catalán sea reconocida como una lengua oficial de la UE, según Paneque.

En su viaje a Bruselas, Illa llevará también el relato de que en 100 días en la Generalitat ha conseguido normalizar las relaciones con todas las instituciones. Tras su paso por la capital comunitaria, el presidente catalán será recibido el viernes por Pedro Sánchez en la Moncloa. El Govern no ha dado detalles sobre el orden del día.