Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunirán mañana martes en Bruselas. El encuentro se producirá en ... la delegación del Govern en la capital belga.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que la cita la ha solicitado el dirigente socialista, aunque ha criticado que la reunión «llega tarde».

Los socialistas mueven ficha de cara al inicio del curso político, en el que se han puesto como objetivo aprobar los Presupuestos Generales del Estado y los de la Generalitat. El voto de Junts es decisivo para las cuentas españolas. El encuentro con Illa podría allanar el que Junts lleva reclamando hace tiempo entre Pedro Sánchez y el expresidente de la Generalitat. Illa realizó una ronda de reuniones con todos los expresidentes del Govern. Pero en cambio eludió a Puigdemont.

Sánchez y Puigdemont estuvieron a punto de verse en Bruselas hace meses. Pero el encuentro se descartó finalmente por el formato. Junts reclama una reunión formal, cara a cara y no una mera foto, como la que ofrecía La Moncloa.

Los socialistas se reúnen mes a mes con Carles Puigdemont. Lo hacen en el marco de la mesa de Suiza, donde el PSOE y Junts negocian la estabilidad de la legislatura española. Santos Cerdán era el interlocutor del PSOE hasta su encarcelamiento por presunta corrupción. En las últimas citas, el representante socialista era el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Cerdán fue quien negoció la investidura de Sánchez con Puigdemont y Turull en 2023.