Illa mide sus fuerzas en el Parlament

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, abrirá este martes el primer debate de política general de la recién estrenada legislatura catalana. Empezará a las ... 16 horas, con la intervención del jefe del Ejecutivo ante el pleno. A continuación, se suspenderá la sesión y se reanudará el miércoles por la mañana, con las intervenciones de los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, que tomarán la palabra en orden de mayor a menor representación.

Illa debuta en el equivalente autonómico del debate sobre el estado de la nación del Congreso. Fue investido el pasado 8 de agosto, con los votos del PSC, ERC y los comunes: 68 escaños, sobre 135. Por primera vez en 14 años, la Cámara catalana invistió a un presidente no independentista. Desde 1984, el Parlament tenía mayoría absoluta nacionalista. Ya no la tiene. El dirigente del PSC, que se ha reunido con el Rey, ha recuperado la bandera española en su despacho y prometió lealtad al jefe del Estado y a la Constitución, trata de abrir una nueva época, pero la gobernabilidad descansa en los comunes y sobre todo en ERC, que le pide que no pase página del todo. Illa, principal aliado de la Moncloa a nivel autonómico, cuenta con una mayoría muy justa y la estabilidad de su Govern dependerá de las cesiones que haga a Esquerra. Especialmente en el tema estrella de la legislatura, la financiación singular para Cataluña, que para el PSOE es un asunto muy espinoso y de difícil digestión entre sus barones territoriales.

Mientras Illa trata de poner el acento en la gestión del día a día, con el foco en la vivienda, la reforma de la administración (con la medida estrella de intentar acabar en un año con la cita previa obligatoria), el sistema sanitario y el educativo, así como en las infraestructuras, ERC apuesta fuerte por el concierto económico. El Govern quiere priorizar la aprobación de los Presupuestos catalanas y ERC le advierte de que lo urgente es la financiación singular. Illa tiene que asumir en su programa lo que ERC le imponga y también lo que le venga determinado por las cesiones que el Gobierno le haga a Junts para mantener viva la legislatura española, como por ejemplo, el traspaso de las competencias en inmigración.

Esquerra tratará de buscarle las cosquillar a Junts con una propuesta de resolución en las conclusiones del debate sobre la fiscalidad singular que obligará a los de Puigdemont a retratarse. Junts ya ha rechazado el modelo pactado entre el PSC y ERC, al entender que está lejos del concierto económico, pero la votación en el Parlament pondrá a prueba a los de junteros. Los independentistas también tienen previsto presentar mociones a favor del referéndum, pero por primera vez en mucho tiempo no saldrán adelante.

ERC y Junts llegan enfrentados al debate de política general, tras años en que han sido socios en el Govern. La mayoría secesionista y el bloque nacionalista han saltado por los aires. Republicanos y junteros comparten, no obstante, una situación de impasse, pues ambas formaciones está a la espera de celebrar sus congresos internos, de los que saldrán nuevas direcciones y puede que también nuevas estrategias. Illa cuenta con ERC y los comunes como socios prioritarios, pero no descarta a llegar a pactos amplios con Junts, en cuestiones como la defensa del catalán o infraestructuras como el aeropuerto de El Prat o en materia de seguridad, en la que socialistas y junteros tienen posiciones coincidentes.