Salvador Illa, president de la Generalitat, tras su audiencia privada con el papa EP

Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia

León XIV y el presidente de la Generalitat hablan sobre Cataluña y Gaza

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:31

El papa León XIV ha recibido este miércoles en audiencia privada en el Vaticano al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El jefe del Ejecutivo ... catalán le ha invitado formalmente a asistir a la inauguración de la torre Jesucristo de la Sagrada Familia el próximo 10 de junio. Es casi la última fase que queda por construir del monumento de Antoni Gaudí. Illa no ha confirmado la presencia del Papa, como sí hizo en su día Benedicto XVI que consagró el templo como basílica, pero sí le ha trasladado, según el dirigente socialista, que tiene ganas de ir a Barcelona.

