Illa extiende la mano a Mazón: «Ayudar es hacer lo que te piden, no lo que tú quieres»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha evitado este miércoles criticar a su homólogo valenciano, Carlos Mazón, por la gestión de la tragedia de la DANA y ha mantenido la oferta de ayuda al Gobierno de la Comunidad Valenciana. Illa ha ... comparecido en el Parlament, a petición propia, para dar cuenta de su actuación durante el episodio de fuertes lluvias acaecido el lunes pasado en Cataluña. Hubo inundaciones en Tarragona y Barcelona, pero ni hubo que lamentar daños personales ni fue comparable con la catástrofe de Valencia. El Govern activó todas las alarmas.

El dirigente socialista no ha querido valorar la actuación del presidente de la Generalitat valenciana. «Eso lo harán los valencianos, que tienen un Parlament. Les toca a ellos hacer esta valoración y pedir, si toca, las responsabilidades. No a mí como presidente de la Generalitat de Cataluña», ha afirmado en su alocución, en la que ha defendido el dispositivo del Gobierno catalán durante la DANA a su paso por las comarcas catalanas. «Dimos una respuesta correcta», ha asegurado. Aunque siempre se puede perfeccionar, ha admitido. Ha llamado a revisar protocolos y ha advertido de que no hay que olvidar de que «somos vulnerables» ante la fuerza de la naturaleza. Illa ha reconocido un exceso de celo por parte de la administración catalana en la gestión de la DANA, al activar todas las alarmas cuando luego a la postre no fue tan grave. Esta respuesta del Govern, por prudencia y precaución, ha dicho, vino motivada en parte por la «angustia» y la «preocupación» que a su juicio provocó la situación de Valencia en la ciudadanía.

El presidente de la Generalitat ha señalado que Cataluña estará con la Comunidad Valenciana «hasta el final». «Allí hay trabajo para muchos días, semanas y meses». Illa ha reiterado su disposición a ayudar al Ejecutivo valenciano y al mismo tiempo ha respaldado las palabras de Pedro Sánchez, cuando se refirió a que «el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida». «Ayudar es hacer lo que te piden, no lo que tú quieres», ha asegurado Illa.

«Yo no diré nunca, porque no es cierto, que el Govern valenciano haya rechazado ayuda de lo que ha ofrecido el Govern. Lo que nos han pedido lo han tenido», ha añadido. Así, Mazón solicitó desde el primer día de Cataluña un helicóptero medicalizado, 80 bomberos y médicos forenses.