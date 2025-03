Illa da por hecho que Cataluña tendrá «pronto» competencias en inmigración

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado este miércoles que dentro de poco Cataluña tendrá «competencias en materia de inmigración». Días atrás fue ... Junts quien dio por hecho el traspaso competencial. «Se está cumpliendo el calendario, antes de final de año habrá acuerdo», aseguró el secretario general de Junts, Jordi Turull en TV3. Junts señaló que el acuerdo supondrá la cesión «integral» a la Generalitat de la gestión de las políticas de inmigración. Illa no ha dado detalles, pero sí ha precisado que la administración catalana «parece que va a tener pronto» las competencias que ahora no dispone.

PSOE y Junts llevan meses negociando el traspaso de las competencias a la Generalitat catalana. Hace unos meses pactaron el compromiso de la cesión competencial. Según Junts, la administración autonómica tendrá «todas las herramientas para hacer una gestión integral de la inmigración». El anuncio de Illa es un gesto hacia Junts y denota que las negociaciones van por buen camino. Los de Puigdemont abogan por la creación de una agencia catalana que pase a gestionar toda las políticas migratorias. Esta es una pieza clave en las negociaciones entre los socialistas y los postconvergentes para aprobar el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado.

Illa ha hecho el anuncio en una respuesta en la sesión de control al Govern en el Parlament, a una interpelación del grupo de Vox. «La Generalitat no tiene todavía competencias en inmigración», le ha respondido a Ignacio Garriga. «Parece que las va a tener pronto. No sé si conocía esta noticia. Yo me alegro. Pero no escondo la cabeza bajo el ala», ha afirmado.

La negociación de los Presupuestos catalanes es la prioridad en estos momentos del Govern. Illa ha admitido que las conversaciones no avanzan, que están encalladas y que hasta el primer trimestre del próximo año no podrá aprobarlos. Ha hecho guiños con ERC y los comunes para acercar posturas. Ha anunciado que habrá partidas contundentes en materia de vivienda y que publicará las balanzas fiscales antes de sacar adelante las cuentas.