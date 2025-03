Las asociaciones de jueces y fiscales se reúnen este miércoles con representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda para tratar de evitar la huelga ... indefinida del 16 de mayo. Edmundo Rodríguez Achútegui es magistrado de la Audiencia de Bilbao y miembro de la dirección de Juezas y Jueces para la Democracia, que aún no ha concretado su posición sobre el paro. En cualquier caso, esta asociación, adscrita al sector progresista de la judicatura, no descarta sumarse al mismo al compartir reclamaciones.

-¿Cuáles son los problemas que podrían desencadenar nada menos una huelga de jueces y fiscales a partir del 16 de mayo?

-Nosotros acudimos con una posición constructiva a la reunión con los representantes de Justicia y Hacienda. Queremos abordar el problema de la insuficiencia de presupuesto en materia de justicia. Reclamamos un incremento de la plantilla judicial, porque necesitamos un número suficiente de jueces y fiscales para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y esto debe ser un compromiso de todas las partes. Consideramos también que esta mejora del servicio público debe estar acompañada de una actualización retributiva para los funcionarios de la justicia.

-Usted forma parte de la dirección de una asociación que se identifica como progresista y que no ha firmado aún la convocatoria de huelga.

-Las asociaciones de jueces y fiscales nos reunimos este miércoles con los ministerios de Justicia y Hacienda para tratar de evitar la huelga indefinida del 16 de mayo. En nuestro caso, hemos decidido esperar a las propuestas del Gobierno y valorar después la posición que adoptaremos. Queremos conocer antes de nada la posición de la Administración, y confiamos en que serán responsables con la situación.

-¿Ponen líneas rojas en la negociación abierta con el Gobierno desde Juezas y Jueces para la Democracia?

-Aguardamos a conocer antes de nada la posición de la Administración y confiamos en que serán responsables con la situación que padece la justicia. Confiamos en la voluntad de las partes por negociar el incremento de nuevas plazas judiciales y revisar las retribuciones que no se revisan desde 2009, en época del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

-Una de las controversias que existe es si los jueces, en su calidad de miembros de un poder del Estado, pueden recurrir al derecho a la huelga. ¿Es posible legalmente que ustedes convoquen este paro?

-La huelga de los jueces sería el último remedio, y una medida gravísima. El Consejo General del Poder Judicial mantiene la tesis de que no podemos ir a la huelga. No obstante, ya se hizo en el pasado e incluso se nos retrajo el salario por el paro. Podemos reflexionar sobre si la ley permite o no el derecho de huelga a los jueces, pero se ejerce. En cualquier caso, lo último que queremos es hacer el más mínimo daño a los ciudadanos o al resto de profesionales del derecho.