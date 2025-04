Hackers aseguran haber robado datos de 600.000 españoles de la Lista Robinson pero la empresa lo niega

Una cuenta de conocidos hackers asegura haber violado los sistemas de seguridad de la Lista Robinson, la plataforma privada en la que los ciudadanos se ... apuntan para no ser molestados con spam telefónico o de mensajería. ADigital, la propietaria de esta lista, ha negado, sin embargo, tajantemente que «se haya producido ningún tipo de acceso no autorizado ni hackeo a los sistemas de Lista Robinson».

Sea como fuere, ahora esos piratas venden sus esos supuestos datos personales en un mercado en el que algunas empresas que se dedican precisamente a la captación agresiva de clientes acuden para comprar de forma ilegal archivos de potenciales víctimas para sus molestas campañas.

La alerta sobre esa supuesta filtración la ha dado el pasado martes Dark Web Informer, una red que se dedica a informar sobre las brechas de seguridad de empresas cuando sus datos son exhibidos o puestos a la venta en la 'internet oscura', una parte de la red a la que solo se puede acceder con navegadores especiales y que permite a los usuarios ocultar su identidad y ubicación, por lo que es profusamente usada en el mundo criminal.

Dark Web Informer, en un apartado dedicado a España, ha avisado de la «presunta filtración» de los datos (dirección postal, género, nombre completo, DNI y correo electrónico) de 614.197 filas de usuarios que se dieron de alta en la Lista Robinson.

Un pantallazo con esos presuntos datos sustraídos se exhibe a modo de muestra en el foro de hacking malicioso y de ciberdelincuencia BreachForum.

Pero la Asociación Española de la Economía Digital (ADigital), de la que depende la Lista Robinson, asegura que todo es una farsa y que esos ficheros no son suyos, sino que pertenecen a «una base de datos que corresponde a una tercera empresa y con una antigüedad mínima de siete años». de manera tajante que no les consta que se haya producido un acceso ilícito a sus bases de datos. «Podemos concluir con total seguridad que no se ha producido ningún hackeo», señalan desde la asociación que gestiona este listado en el que hay inscritos unos cinco millones de personas.

No obstante, este mismo jueves, FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra Adigital por lo que denominan una «filtración masiva de datos personales de miles de usuarios inscritos en la conocida como Lista Robinson».