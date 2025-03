La guerra interna en ERC se recrudece a 4 días de las primarias

La guerra interna en Esquerra se ha enconado a falta de cuatro días para la votación entre la militancia para decidir quién será el ... próximo presidente del partido. Tras una campaña de las primarias muy dura, en la que las dos principales candidaturas se han llamado literalmente de todo, parecía que al final estaban intentando rebajar la tensión, o al menos el tono del enfrentamiento. Pero la guerra ha vuelto a estallar este martes con toda su crudeza, en la semana decisiva del congreso de Esquerra, que gane quien gane, va a dejar un partido quebrado.

Miembros del partido han filtrado a la agencia ACN que Junqueras ordenó no activar los protocolos en el Govern por un caso de presunto acoso sexual en la pasada legislatura, en la Consejería de Exteriores del Gobierno de ERC de Pere Aragonès. Según la información, Junqueras, desde la cárcel, ordenó al titular de Exteriores, Alfred Bosch, que no activara los protocolos en la consejería, porque Función Pública dependía de Junts y no quería que los de Puigdemont tuvieran acceso a la investigación. Intentó tapar el caso por los canales oficiales y abrió una investigación en paralelo, según las alegaciones que Bosch hizo en la investigación interna que practicó Esquerra. Junqueras habría ordenado a Bosch no activar los protocolos en una reunión en la cárcel de Lledoners, donde estaba preso, en 2019.

Junqueras, favorito para revalidar la presidencia del partido, ha cargado este martes duramente contra la lista de Godàs, a la que ha acusado de haber llevado a cabo una campaña «repleta de descalificaciones, rumores sin pruebas, filtraciones, ataques y calumnias». «Una campaña marcada por el juego sucio propio de estructuras B», ha apuntado el expresidente del partido. «Así no, compañeras. Así no, compañeros», ha señalado, sin descartar emprender acciones legales por difamación. Junqueras ha asegurado que el caso estalló en marzo de 2020, mientras estaba en prisión. «Desde ERC se aplicó el protocolo para estos casos. Posteriormente, el Govern también abrió expediente al consejero. En verano de 2020, cesó de sus responsabilidades», ha precisado, sin negar si ordenó a Bosch que no aplicara el protocolo contra su jefe de gabinete.

La guerra por la llamada estructura B vuelve en la pugna por la presidencia de ERC. Se enfrentan Oriol Junqueras, que fue presidente del partido durante 13 años y quiere revalidar el cargo, y Xavier Godàs, exalcalde de Vilassar, que tiene el apoyo de los 'roviristas'.

Las diferencias entre 'roviristas' y 'junqueristas' son más personales que de estrategia. En principio, ambos compartían la necesidad de investir a Illa y de mantener la alianza con el PSOE en el Congreso. Está por ver si el ganador del congreso cambia de tercio, pues ambas listas han elevado el tono contra los socialistas.

La batalla personal entre sectores ha convertido la campaña por la presidencia del partido en una guerra de guerrillas. El sector afín a Rovira, apoyado por Pere Aragonès y Josep Maria Jové, acusó a Oriol Junqueras de cobarde y de esconderse en la abadía de Montserrat, cuando los líderes del 'procés' debatían sobre la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017.

Junqueras acusa a la actual cúpula del partido, encabezada por Rovira y que él presidía, de dirigir la formación con una estructura paralela, al margen de los órganos oficiales. Esta misma estructura paralela sería la responsable, según las imputaciones del expresidente del partido, de la campaña contra los Maragall, en la que se mofaban del alzhéimer del expresidente y de otras campañas de falsa bandera y juego sucio. Junqueras se ha desmarcado siempre de la estructura paralela del partido. «Yo no sabía nada, estaba en la cárcel», asegura.