El Govern ve «difícil» cumplir el pacto con ERC para que Cataluña recaude el IRPF el año que viene

El Govern catalán empieza a asumir que tendrá que afrontar la legislatura sin Presupuestos, tras el plante de Esquerra, que tras la reelección de Oriol ... Junqueras como presidente de la formación se ha distanciado de los socialistas. Y el Gobierno catalán comienza a admitir también que los compromisos adquiridos con los republicanos en lo que a la financiación singular se refiere puede que no se cumplan según los plazos previstos, especialmente en relación a la gestión del IRPF.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero catalán de la Presidencia, Albert Dalmau, han acordado este miércoles reactivar las comisiones mixtas Estado-Generalitat. En concreto, la bilateral entre las dos administraciones se reunirá el 24 de febrero en Barcelona. Ahí debería formalizarse el acuerdo para la financiación singular, que pasaría de ser un pacto entre partidos (PSC-ERC) a uno entre gobiernos. Ese mismo día se reunirá también la comisión de transferencias. La de infraestructuras será el 17 de febrero y la de asuntos económicos, la última semana del mes.

El Gobierno y el Govern han agendado y han esbozado un primer calendario para el proyecto de concierto económico. Sin embargo, la consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha admitido este miércoles por primera vez que los plazos pactados con ERC en el acuerdo de investidura podrían no cumplirse. En concreto, Romero ha puesto en duda el compromiso de que la administración catalana asuma la campaña de la renta del IRPF en 2026. La consejera ha dicho en TV3 que «seguramente será difícil» que puedan recaudar el IRPF ya el año que viene, ya que el traspaso es muy complejo y la agencia tributaria catalana solo tiene actualmente 800 trabajadores y necesita 4.000 para tener una capacidad similar a la de la agencia tributaria estatal en Cataluña. Aun así, Romero se ha mostrado convencida de que de momento están cumpliendo con los acuerdos suscritos con ERC, que establecían que los primeros pasos para el cupo catalán deben darse en el primer semestre de este año. El acuerdo alcanzado este miércoles entre Ángel Víctor Torres y Albert Dalmau van esta línea.

El Govern reconoce que la financiación singular va para largo y empieza a asumir que tendrá que dar sus primeros pasos sin cuentas autonómicas. «Si Esquerra se cierra a negociar unos presupuestos, pues no los tendremos», ha admitido Romero. Eso sí, a su juicio, «no se acaba el mundo» y el Ejecutivo catalán deberá optar por la prórroga presupuestaria. «Si Esquerrra está cerrada en banda, deberemos ir a la opción B que no es la que nos gustaría», ha reconocido. «Se complica un poco más la gestión, pero no es cierto que pierdas recursos», ha señalado.