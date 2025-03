González se reúne con Page en plena tormenta sobre el PSOE

Felipe Gonzáez y Emiliano García-Page compartieron este lunes mesa y mantel en Toledo, en un contexto de presión para el PSOE por la ley ... de amnistía y las consecuencias del ‘caso Koldo’. El expresidente del Gobierno y el máximo responsable del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, las dos voces críticas de mayor peso contra la norma llamada a borrar las causas judiciales vinculadas al ‘procés’ independentista, llevaban tiempo tratando de cerrar un encuentro, según fuentes próximas al líder autonómico, y finalmente lo hicieron en una semana clave.

No estuvieron solos. A la cita se sumaron también dos cargos del Ejecutivo regional – el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y la portavoz, Esther Padilla– y Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE castellanomanchego y diputado por Toledo.

Aunque los medios consultados subrayan que no existe «ninguna razón concreta» para el encuentro, confirman lo obvio: que ambos interlocutores charlaron sobre los asuntos que están marcando la agenda política. Fuentes presentes en la reunión insisten en que no se abordó la posibilidad de iniciar u orquestar acción alguna. «Hay mucha preocupación en muchas partes con la situación pero no hay deseos de conspirar por ninguna», aseguran.

Tanto González como García-Page, cada uno desde su actual ámbito de actuación, han censurado con razones similares el impulso a la amnistía y las ataduras que suponen para el partido la ley y el resto de contrapartidas pactadas con el independentismo para amarrar la investidura de Pedro Sánchez y, a partir de ahí, la legislatura. Y los dos han acabado con la reprobación de quienes ahora dirigen el PSOE en torno al liderazgo de Sánchez. Sin embargo, no se rinden.

"Lo que sucedió es muy grave"

«Esta semana se va a conocer la posición última sobre la ley de amnistía y espero que no se cambie de opinión. Lo que sucedió es muy grave y me parece correcto que se investigue como terrorismo», dijo ayer Page sobre la causa de ‘Tsunami democràtic’ en la que está el expresident y la promesa de la dirección del PSOE de que no se modificará el artículo de la norma por el que probablemente se excluye su aplicación, según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a los casos similares.

González, que galvanizó las opiniones contrarias a la ley cuando ésta aún estaba germinándose y cuando se conoció su literalidad -a él se sumaron otros históricos como Alfonso Guerra, Virgilio Zapatero o Ramón Jáuregui, continúa apareciendo de tanto en tanto en la escena pública para incidir en sus objeciones a una ley que interpreta como lesiva para el Estado constitucional. Reparos que han sido despachados por Ferraz considerándolos como amortizados en un partido en el que no existe oposición interna al rumbo que ha emprendido el ahora inquilino de la Moncloa tras las elecciones del 23 de julio.De hecho, García-Page es el único dirigente -y en la práctica, el único presidente autonómico socialista con mayoría absoluta- que mantiene una posición abiertamente enfrentada a la estrategia de pactos del secretario general y a un perdón para el desafío secesionista.

Ferraz se había mantenido en la contención con respecto al barón castellanomanchego hasta que el pasado 25 de enero éste acusó al partido de estar desplazándose al «extrarradio constitucional» con los últimos cambios forzados por Junts a la ley de amnistía para ampliar el catálogo de los delitos terroristas amparados por la norma. La dirección cargó entonces con dureza contra él, en un desencuentro que los acontecimientos no han paliado.