Puente y Bolaños visitan este miércoles las obras en la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia. E. P.

El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»

El ministro de Trabajo niega haber bromeado a cuenta de los fuegos que arrasan España e insiste en sus ataques a Mañueco y Moreno por su ausencia: «A nosotros las crisis nos pillan trabajando»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:07

El ministro Óscar Puente se reafirmó este miércoles en sus ataques a a los gobiernos de Castilla y León y Andalucía por la gestión de ... los incendios que han arrasado ya miles de héctareas y se han cobrado la vida de dos personas. «No voy a dar un paso atrás», aseveró a preguntas de los periodistas durante la visita a las obras en la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcía. El titular de Trabajo expresó su indignación porque se le haya «lapidado» por expresar en las redes sociales su indignación por la ausencia de los presidentes Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno cuando sus comunidades arden en llamas y dejó claro que «no me he cachondeado de nada ni he hecho ninguna broma con nada porque esto no tiene ninguna gracia».

