Los socios de Sánchez y el PP ponen contra las cuerdas a Marlaska por la crisis de Melilla

El ministro no cede: «No hubo hecho trágico en suelo español»

Legal, proporcional e idónea. El ministro del Interior lleva cuatro meses, desde que se desató la tragedia más severa registrada en la valla de Melilla, aferrado a esos tres calificativos para defender que la actuación de las fuerzas de seguridad desplegadas en el paso fronterizo para contener la avalancha de subsaharianos fue la necesaria y correcta ante la envergadura de la violencia que rodeó el salto. Fernando Grande-Marlaska, que se ha condolido en este tiempo por las víctimas pero recordando, también, que medio centenar de agentes españoles resultaron heridos, no cedió este martes en su versión de los hechos. Y se encastilló en ella -en que la tragedia no alcanzó el lado español y que, por tanto, aquí no hubo muertos- a pesar de las cada vez mayores evidencias que la contradicen.«Ningún hecho trágico ocurrió en territorio nacional», reiteró el ministro a la entrada de la comisión de gastos reservados en la que tenía que comparecer este martes bajo el secreto que marca este grupo de trabajo. Grande-Marlaska manifestó de nuevo su disposición a comparecer en el Congreso -una opción que está quedando superada por el devenir de los acontecimientos y las exigencias de socios y rivales- y a permitir que los grupos puedan revisar, como decidan, «todas las pruebas gráficas o documentales» sin editar, como ya han sido remitidas, dijo, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo. Hasta ahora, sin embargo, el ministerio se había resistido a ello provocando no solo los recelos de los partidos, sino la queja de la oficina de Ángel Gabilondo.