Moncloa evita presionar a Junts y culpa al PP de su posible derrota con el techo de gasto

Aunque «optimistas» y «dispuestos a negociar hasta el último minuto», en el Gobierno ya empiezan a mascullar, si nada cambia, los sinsabores de otra derrota ... parlamentaria este jueves en el Congreso, esta vez en la decisiva votación de la senda del déficit. La medida, destinada a aumentar el techo de gasto de las administraciones públicas, ya fue tumbada en julio de forma inesperada por parte de Junts, formación que, de cambiar ahora su voto al 'sí', allanaría el camino de los Presupuestos Generales delEstado de 2025, el proyecto legislativo clave para el futuro de la legislatura. Mientras los de Carles Puigdemont ocultan el sentido de su voto y siguen tratando de exprimir el rol de llave maestra que ostentan sus siete diputados, Moncloa y el PSOEse afanan en responsabilizar, en cambio, al PPde las consecuencias de que la medida decaiga una vez más en sede parlamentaria.

Este lunes fueron los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y el de Transformación Digital, ÓscarLópez; y la portavoz del partido, Esther Peña, los que centraron sus andanadas en el previsible voto en contra del PP. Concretamente en el «impacto negativo» que provocaría la pérdida de 12.000 millones de euros de financiación extra que podrían perder comunidades y ayuntamientos que gobierna el partido de Alberto Núñez Feijóo. «Aprobar ese techo de gasto supone mejorar la vida de los ciudadanos. Resulta inconcebible que el PP vote en contra de mejorar la vida de la gente», zanjó Bolaños en una comparecencia ante los medios en Madrid en la que acusó a los populares de «boicotear», incluso, «a sus propios ayuntamientos» para infligir otra derrota al Gobierno. Acusaciones que llegaron al terreno de lo personal en el caso de Peña, que retrató a Feijóo como «un cuñado cenizo, con un punto de amargura que te dice que la vida da asco y te contagia» y un «líder menguante». La dirigente socialista llegó a reconocer, en rueda de prensa, que es «probable»que el Gobierno pierda la votación del jueves.

En el PP rechazan en cambio esta estrategia, que comparan con la puesta en práctica con el PSOE al comienzo del verano, cuando Moncloa perdió en el Congreso la votación para la reforma de la Ley de Extranjería, también con el rechazo de Junts. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, instó en redes sociales al Gobierno a apelara a los socios parlamentarios para sacar adelante una votación que definió como «un trágala» para su partido al no haber sido modificado el proyecto desde julio. «¿Dónde está la mayoría progresista de la que llevan hablando un año? Dejen de marear y pongan las urnas», zanjó,

Mientras los socialistas ponen el foco en la principal fuerza de la oposición, Ferraz niega que haya una negociación en marcha con los de Puigdemont sobre la senda de déficit aunque sí conversaciones con esta formación, «como sucede con el resto». Todo pese al encuentro que el sábado mantuvieron en Ginebra (Suiza) una delegación socialista encabezada por el número tres del partido, Santos Cerdán, y otra de los soberanistas catalanes, que en Ferraz encuadran en la rutina del excepcional foro de diálogo con mediador internacional, al que se comprometieron con los independentistas al pactar la investidura de Pedro Sánchez.

El secretario general de los independentistas catalanes, Jordi Turull, por su parte, evitó este lunes adelantar el sentido del voto de su formación –estrategia que ya se ha convertido en marca de la casa para Junts– aunque reconoció que si Moncloa no mueve sus posiciones, es decir, presenta la misma propuesta y las contrapartidas que su partido votó en contra en julio «evidentemente se votará en contra». «Si se modifica, se analizará la modificación y se decidirá el voto. A nadie debe sorprenderle», sostuvo el dirigente soberanista lunes en rueda de prensa en Girona para presentar la oficina parlamentaria de la formación.

Turull también advirtió a Moncloa que votará «lo mejor para Cataluña» y que le hará negociar «pieza por pieza». «No respaldaremos el café para todos», añadió, poniendo el foco en el debate sobre financiación territorial que también tendrá lugar el jueves en el Congreso, con la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para informar del acuerdo alcanzado con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana.

Sumar apunta a Puigdemont

Paralelamente, Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, sí mira a los junteros de cara a la votación del jueves. «Junts puede enmendar el error que cometió votando en contra de la tramitación de ley que limitaba el alquiler de temporada», afirmó este lunes en rueda de prensa el ministro y diputado de Sumar, Ernest Urtasun.

A su juicio, la formación independentista debe valorar si quiere votare en contra de una senda que permitirá una mayor financiación de las comunidades autónomas y, particularmente, de Cataluña. «La nueva propuesta permitirá a la Generalitat tener en vez de una décima de superávit, una décima de déficit, es decir, 500 millones de euros más», explicó.

El partido al que pertenece Yolanda Díaz no comparte la idea instalada en algunos sectores del PSOEde que no aprobar Presupuestos no sería «un drama». El partido magenta confía en las Cuentas de 2025 para poder desarrollar su programa social, uno de los pilares que moverán, defienden, a su electorado en unos eventuales comicios generales.