El Gobierno critica que sus socios vayan a México y recuerda que la política exterior la marca Sánchez

La crisis diplomática entre México y España continúa en la cuerda floja, a pesar de las declaraciones de este miércoles tanto de Sánchez como de ... la presidenta electa del país latinoamericano en las que aseguraban que ninguno de los dos estaba a favor de romper relaciones. La polémica atraviesa ya a los socios del PSOE, que han decidido acudir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum a pesar de que el Ejecutivo ha rechazado la oferta tras conocer que el Rey no había sido invitado al acto. El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López ha sido el primero en advertir a Sumar de que no le parece bien que representantes de la formación vayan, ignorando, con ello, la posición fijada por el Gobierno. El ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska también ha señalado, por la confirmación de que Podemos y Bildu se sumarán al evento, de que la política exterior es dictada por Sánchez y Albares y que, por tanto, está en contra de que asistan a la toma de posesión.

Patxi López ha reconocido que no le gusta que Sumar vaya a asistir a la toma de posesión de la presidenta electa de México, cuando el Gobierno fijó una «posición oficial» de no enviar representación alguna por la decisión del país norteamericano de no invitar al Rey. Aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha cancelado el viaje que tenía previsto para acudir al acto, otros miembros de la formación que lidera, como Ada Colau o el diputado Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso, sí han confirmado su asistencia. «La verdad es que personalmente no me gusta --ha reconocido--. Hay una posición oficial del Gobierno de España que creo que es muy coherente. No se puede rechazar la presencia del jefe del Estado y el Gobierno actúa en consecuencia», ha señalado.

Sin embargo, desde Sumar, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Aina Vidal, ha querido señalar que Pisarello viaja en representación de Catalunya en Comú para «aunar» en «más relaciones» con México. Además, cree que la primera toma de posesión de una mujer es un «hecho histórico» y ha reiterado la importancia de asistir a esta ceremonia.

Por su parte, Marlaska ha recordado a Sumar, Bildu y Podemos que la política exterior del Gobierno la marcan el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos exteriores, José Manuel Albares. Ha insistido, como llevan haciendo los socialistas desde el inicio de la crisis diplomática, en que es «inaceptable» que Sheinbaum haya decidido no invitar a Felipe VI a su toma de posesión como consecuencia de la no respuesta a la carta que le envió el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, solicitando una disculpa pública por la Conquista.

Una cuestión de «respeto»

López Obrador ha vuelto a señalar que respalda la decisión de su sucesora de no invitar al Rey a su toma de posesión. Ha asegurado que no se trata de «un asunto personal, sino de respeto a los pueblos». «Yo apoyo a la presidenta en esa decisión», ha señalado. Ha añadido que sirve para «dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar». Además, ha denunciado que las élites españolas «estaban muy mal acostumbradas» y durante el periodo neoliberal «venían a hacer su agosto» a México «como tierra de conquista».

El mandatario ha lamentado que «cuando se les pide iniciar una relación nueva a partir del respeto y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México, que fueron víctimas de la represión, del exterminio tanto de la época colonial como en el periodo posterior, ya una vez México siendo independiente» no hayan accedido a ello, «como lo han hecho otros gobiernos ante abusos, ante represiones».

López Obrador ha criticado también que «no contestaron la carta pero no solo eso, la filtraron» y ha denunciado que, bajo su punto de vista, «desataron toda una campaña en contra de nosotros». Pese a ello, «se mantuvo la relación, nada más hubo pausa en lo relacionado con lo político», en referencia a su decisión de febrero de 2022, «porque esto no tiene nada que ver con los pueblos» y por ello se mantuvieron las relaciones económicas y culturales y «la hermandad que existe con el pueblo español». «Es un asunto de la prepotencia y del conservadurismo», ha rematado.