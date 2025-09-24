HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez Efe

El Gobierno carga contra Peinado por «el acoso a la familia» de Sánchez

Con el presidente en Nueva York y a diferencia de la contención sobre su hermano, los ministros salen en tromba a cuestionar el juicio a Begoña Gómez ·

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:04

El Gobierno, que pensaba haber sacado cabeza en este inicio de curso agitando la bandera contra «el genocidio» de Israel en Gaza, está viendo cómo ... la semana con Pedro Sánchez en la Asamblea anual de la ONU se le complica por momentos. En menos de 24 horas, el Ejecutivo ha visto cómo el bloque de investidura se resquebrajaba en el Congreso por el pacto con Junts para ceder competencias migratorias a Cataluña y cómo la Judicatura -la Audiencia de Badajoz en un caso y el magistrado Juan Carlos Peinado- enviaban a juicio al hermano y la mujer del presidente por conductas de presunta corrupción amparadas en la influencia política de éste. En una tesitura que la oposición cree más insostenible a cada día que pasa y con los aliados peleados entre sí, el entorno de Sánchez ha salido en tromba a cuestionar la resolución de Peinado, a diferencia de la contención con que el Gobierno evaluó la víspera el auto del tribunal pacense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  3. 3 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  4. 4

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  5. 5

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  6. 6 La comunidad latina de Cáceres reclama justicia para Jonathan
  7. 7 La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Muere un hombre de 35 años al chocar su coche con un caballo en la EX-107
  10. 10

    El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el derribo en la Isla de Valdecañas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno carga contra Peinado por «el acoso a la familia» de Sánchez

El Gobierno carga contra Peinado por «el acoso a la familia» de Sánchez