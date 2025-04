El Gobierno asume que no aprobará el reparto de menores sin apoyo del PP El ministro Torres da por hecho el 'no' de Junts y pide a los populares un pacto de Estado para dar una respuesta «que debe pasar por la solidaridad y la moficiación legislativa»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 9 de julio 2024, 14:01 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

El Gobierno asume que no podrá sacar adelante su propuesta de reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores no acompañados sin ... el apoyo del Partido Popular mientras ya da por hecho el 'no' de Junts. La medida se presentará este miércoles en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia que se celebrará en Tenerife, tras debatirla con los rerpresentantes de las distintas comunidades autónomas (todas han confirmado su asistencia, presencial o telemáticaente) el ministo de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que su intencón es llevarla «sí o sí» al Congreso a finales de julio, auque aún no han decidido si lo harán en forma de Decreto Ley o Proposición de Ley (los plazos y las mayorías necesarias son distitntas en cada caso).

El Gobierno lleva meses trabajando con el Ejecutivo de Canarias para modificar el artítculo 35 de la Ley de Extranjería, un acuerdo que fue presentado a los distintos grupos parlamentarios y que será el que este miércoles se presente a las comunidades autónomas. «En Canarias ahora mismo hay unos 6.000 menores no acompañados, si hicieramos la equivalencia con España, es como si hubiera 240.000. La presión es grande y esto es urgente. Solo se puede responder con una modificación de la ley. Pedimos al PP un pacto de Estado para una respuesta que debe pasar por la solidaridad y la moficiación legislativa», ha afirmado, tajante, Torres en la rueda de prensa en Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros. El ministrp ha afirmado que no tiene «en la cabeza» que el Partido Popular vote en contra de una modificación legislativa. «Tenemos claro que Vox no la va a votar, de ello Vox ni ha acordado en Canarias el texto que han acordado todas las fuerzas, ni nos manifestó en la reunión que tuvimos con ellos ninguna posibilidad de apoyo, ni siquiera de abstención. Es más, su tesis es clara, con respecto a los menores no acompañados, es devolverlos», ha asegurado. Sin plan B Preguntado por si han considerado la propuesta de Junts de excluir a Cataluña del reparto, Torres ha expuesto que «no cabe esa petición». En esta línea, ha añadido que «no está aprobada la delegación integral y, por tanto, la inclusión de los menores será por el conjunto de todas las comunidades españolas». En cuanto a un «plan B» si no logran modificar la Ley de Extranjería, Torres ha asegurado que no lo hay y que «lo importante» es contar con el apoyo necesario para hacerlo. «Estamos teniendo la mano al máximo. Volvemos mañana a reunirnos, se lo volveremos a explicar. Y al final, todo esto acabará en pocos días o semanas con una manifestación parlamentaria. Y ahí es donde se van a retratar, nos vamos a retratar todos los grupos políticos», ha subrayado el ministro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión