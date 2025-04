Rusia hurga en las tensiones del Gobierno y afirma que España defiende el conflicto

El Gobierno de Vladímir Putin ha lanzado un dardo envenenado a Pedro Sánchez a través de su embajada en Madrid justo cuando los socios de la coalición gubernamental han exteriorizado sus roces por el papel que ha de desempeñar España ante el conflicto en la frontera con Ucrania. «Hemos propuesto la desescalada y a cambio recibimos aumento de la presencia militar de la OTAN en las fronteras de Rusia, y, como señalan los expertos, España se distingue especialmente por su deseo de contribuir», publicó la embajada a última hora del lunes en su cuenta de Twitter.

El ala socialista del Ejecutivo ya mostró su malestar con Unidas Podemos y su exsecretario general, Pablo Iglesias, después de que este arremetiera contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por argumentar que el principal objetivo de la OTAN es el mantenimiento de la paz y de que los morados respondieran con un 'no a la guerra' al anuncio de que se enviarán buques y cazas al Este de Europa. «En el 'no a la guerra' estamos todos, pero no podemos mirar hacia otro lado», replicó la propia Robles.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, insistió este martes en sus críticas y, también en su cuenta en Twitter, comparó a la ministra de Defensa con el José María Aznar «de las Azores» (la reunión en la que se cocinó la declaración de guerra al régimen iraquí encabezado por Sadam Hussein en 2003).

Los socialistas, sin embargo, quieren evitar a toda costa que las tensiones internas, que atribuyen más a una teatralización de sus socios que a un conflicto real, se amplifiquen. Y aunque la ministra de Defensa todavía replicó en la Ser a las invectivas de Iglesias, tertuliano en la misma cadena de radio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que este martes por la noche comparecía de urgencia y a petición propia en el Congreso, dejó claro que la postura del Gobierno pasa «por el diálogo, por la resolución pacífica de los conflictos y, sobre todo, por el respeto al derecho internacional». En esa línea, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, defendió, cuando se le preguntó por el mensaje de la embajada que «España es un país de paz y lo que estamos defendiendo es que la paz es tarea de todos».

El máximo responsable de la diplomacia española, sin embargo, no ahorró calificativos y tildó el despliegue militar ruso en la frontera de Ucrania y de Bielorrusia -más de 100.000 efectivos, un centenar de tanques y baterías de misiles- como «inaceptable». Aunque no desgranó las sanciones que prepara la Unión Europea «por confidencialidad» sí especificó que serán «masivas». También lanzó una advertencia a su socio de coalición: «Es importante que seamos muy cauto, no hay que dar por hecho un conflicto que no tiene que ser producirse, y si este se produce no será por culpa de los estados europeos».

El partido mayoritario del Gobierno lleva días defendiendo que el envío de tropas anunciado la semana pasada responde a compromisos con misiones internacionales en curso; es decir, nada que no se viniera haciendo hasta ahora y que fue aprobado ya en un Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre. Unidas Podemos replica, en cambio, que solo gracias a sus protestas el mensaje del Ejecutivo se centra ahora en el diálogo.

En Moncloa argumentan que por el momento no hay razones para que Sánchez se ponga en contacto con el líder de la oposición, como el lunes reclamó Casado

Más allá de esa cuestión, entre los socios existe una discrepancia más de fondo sobre la propia participación de España en la OTAN. Fue el secretario de Estado para la agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, quien lo ha evidenciado de manera más clara. En una entrevista en TVE, argumentó que es Europa la que tiene que construir un proyecto de convivencia con Rusia sin injerencias de «otras potencias».

Reivindicación del liderazgo

Los socialistas no solo están cómodos en la OTAN, sino que conceden una gran importancia a que España vaya a actuar como anfitriona de la próxima cumbre de la organización el 21 y 22 de junio y reivindican el protagonismo de Sánchez en el ámbito internacional. El hecho de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no lo incluyera en la videoconferencia que mantuvo el lunes con algunos de sus principales aliados europeos para coordinar una respuesta a la crisis que tiene en vilo a medio mundo ha empañado ese discurso, pero la Moncloa activó este martes sus resortes a fin de rebatir que esa exclusión implique que España no cuenta.

Rodríguez, remarcó que ese tipo de encuentros tienen un protocolo tasado y solo participan los países europeos que pertenecen al G7, la secretaría general de la OTAN, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la presidencia de turno de la OSCE, que corresponde a Polonia.