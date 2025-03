El Gobierno afronta otra jornada en vilo en el Congreso por la presión de Junts y Podemos

El Gobierno afronta este jueves de nuevo una jornada de nervios en el Congreso. El pleno debe votar, para dar ya el visto bueno definitivo, ... la reforma fiscal que tanto le costó pactar el mes pasado con unos aliados de investidura muy distanciados ideológicamente entre sí –ERC, EH-Bildu y Podemos por un lado y PNV y Junts por otro– y la ley de eficiencia de la Justicia. La primera saldrá, sin duda, adelante, pero la duda es cómo, con incorporaciones del PP y el partido de Carles Puigdemont que desnaturalicen su contenido o sin ellas. La otra, proyecto estrella del ministro Félix Bolaños, pende de la posición de la formación que lidera Ione Belarra.

En el Ministerio de Hacienda afirman que no albergan excesivos temores respecto a la posición de los posconvergentes, pese a los aldabonazos del expresidente de la Generalitat, que este mismo martes advirtió de que si la Mesa del Congreso hubiera rechazado debatir la proposición en la que los suyos exigen a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza la legislatura habría entrado «en colapso». Los socialistas no han tomado aún una decisión respecto a esa polémica iniciativa pero el hecho de que en la última reunión del órgano rector de la Cámara no la vetara sin más, ya fue leído por Junts como un gesto.

Aun así, está por ver cuál es su posición . El martes el PP presumía con alborozo de que Junts y Coalición Canaria se habían abstenido en la votación de varias de sus enmiendas, «contra el 'hachazo impositivo' de 8.700 millones de euros», durante la tramitación final de la norma en el Senado. Y a su vez, el PP respaldó dos enmiendas de los posconvergentes, una para rebajar el IVA de los alimentos básicos al 4% y otra para bonificar las cuotas por contingentes comunes para entrenadores y monitores de práctica no profesional que pagan los clubes deportivos.

Lo que se votará en el Congreso serán solo las modificaciones realizadas en el Senado. La Cámara baja deje decidir si las incorpora o no de manera definitiva a la ley y para pasar el filtrohace falta la mayoría simple de los votos emitidos (más síes que noes). Si Junts y CC reiteraran su voto de la Cámara alta respecto a las propuestas del PP, las cosas estarían muy ajustadas. Pero es cierto que el senador Joan Bagué aseguró que su partido respetaría lo ya pactado con el Ejecutivo. Y a eso se aferran en la Moncloa.

La esperanza del Gobierno es poder revertir iniciativas del primer partido de la oposición La de Junts relativa a los clubes deportivos contó con el apoyo del propio PSOE en el Senado, así que seguirá adelante. La pugna está pues en la del IVA de los alimentos básicos, que el Ejecutivo trata de negociar.

Enfrentamiento con el PNV

El otro 'machtpoint' que el Gobierno encara es el órdago de Podemos de sumarse al veto que PP y Vox aplicaron en el Senado a la ley de eficiencia judicial. Cuando fue aprobada en el Congreso, nada parecía indicar que se transformara en un dolor de cabeza para Moncloa, pero un error en los votos de ERC y Bildu permitió que el PNV introdujera una enmienda para agilizar los desahucios en caso de okupación. Es decir, cuando haya habido allanamiento de morada. Una cuestión que ha provocado un enfrentamiento en los últimos días entre los nacionalistas y Podemos.

Los deIone Belarra amenazan con no levantar el veto «si no hay un compromiso de eliminar la cuestión», lo que infligiría nua nueva derrota al Gobierno, especialmente dolorosa para su impulsor, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Si los morados votan junto a PP, Vox y UPNse produciría un empate a 175. Y si este no se rompe en tres votaciones sucesivas, la ley volvería al Congreso en dos meses para repetirla. Esta vez, si las tablas persisten, el veto del Senado saldría adelante.