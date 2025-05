García-Page aboga por una España moderada con pactos entre PSOE y PP

No nombró a Pedro Sánchez por su nombre, pero el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez dejó bien claro su inmensa distancia con el ... presidente del Gobierno. En el Foro ABC, el castellano manchego Emiliano García-Page afirmó que, si bien a él no le ha sucedido, «la política entontece mucho y te da dosis de vanidad». «Algunos políticos lejos de arreglar los problemas los crean para seguir siendo políticos», añadió Page.

El presidente autonómico defendió la Monarquía, la igualdad de la fiscalidad entre todas las comunidades autónomas en contra del concierto catalán -descartó que salga adelante en el Congreso- y, sobre todo, reclamó «reconstruir la España moderada» con el consenso de las dos fuerzas mayoritarias, PP y PSOE.

Page cargó contra la amnistía a los líderes del 1-O como demócrata, que no como socialista. Y sobre la duración de la legislatura aseguró que dependerá de si se aprueban unos Presupuestos. «Puigdemont tiene el mando a distancia para que suceda», zanjó. El presidente manchego se refirió también a la ley, votada por unanimidad en el Congreso y a la que obligaba una transposición de la UE que beneficiará a presos de ETA, algo que le «repugna».

Reforma de la Constitución

Page también reconoció que es el momento de una reflexión serena y consensuada de la Constitución para, por ejemplo, reformar el artículo que establece que un varón tiene derecho preferente para heredar la corona frente a una mujer. «El Rey es el primero que ha dejado claro que no lo comparten, pero eso lo tenemos ahí», señaló. Y añadió: «Hay enemigos evidentes, los que claramente quieren acabar con España, a los que más combato; pero también hay enemigos que no son declarados y que funcionan desde dentro, que se comportan como caballos de Troya, no haciendo efectiva la Constitución, no cumpliéndola, desarticulándola».

En relación al próximo congreso del PSOE en el que Pedro Sánchez saldrá reelegido al no haberse presentado ningún otro candidato a secretario general, el barón más crítico con el presidente del Gobierno señaló que los congresos se planifican desde las cúpulas para ganarlos.