García Ortiz no dimite, se dice inocente e incide en que solo desmintió «un bulo»

Álvaro García Ortiz ya advirtió de que pasara lo que pasara en el Supremo por las acusaciones de revelación de secretos contra él seguiría al ... frente de la Fiscalía General y este miércoles se reafirmó en ello minutos después de que el alto tribunal le imputase. «En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado», afirmó García Ortiz en una nota hecha pública tras conocerse que se había convertido en el primer fiscal general del Estado de la historia de España incurso en un proceso penal.

Anunciada su decisión de encastillarse en el cargo, el fiscal avisó de que esta imputación «inédita en nuestro país» obliga a «realizar una profunda reflexión» sobre los «hechos que la motivan», las «circunstancias que la rodean» y las «consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española». Horas más tarde, en una entrevista nocturna en TVE, abundó en que no debe renunciar al cargo porque es inocente: «El fiscal general no se dedica a filtrar correos por la noche», aseveró tras asegurar que nadie -ni él ni su equipo- difundieron información indebida sobre los mensajes intercambiados por el fiscal del caso con la defensa de Alberto González Amador.

Tanto en su comunicado inicial como en su posterior comparecencia televisiva, García Ortiz insistió en que debe ser prudente porque ya hay un procedimiento penal abierto sobre él en el Supremo y se cuidó de subrayar su «respeto» al trabajo del alto tribunal. Pero también insistió en su versión de los hechos, persuadido de que será la que acabe prevaleciendo: que toda la información que se facilitó desde su departamento fue solo para contrarrestar los «bulos» que se estaban vertiendo desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso de que el pacto con su novio había nacido de la propia Fiscalía.

El papel constitucional

«Nos hallamos ante un asunto que no es particular del fiscal general del Estado, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomiendan a este órgano de relevancia constitucional», señaló el fiscal imputado, quien recordó que el «ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes».

En todo caso, García Ortiz se felicitó porque la atribución de la condición de investigado le permitirá «ejercitar plenamente el derecho de defensa, toda vez que la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que se haya podido hacerlo», al no estar imputado antes la causa. También dijo ser consciente de la «repercusión pública de la noticia» y de «la

afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país». En este sentido, ha convocado este jueves para dar explicaciones a la Junta de Fiscales de Sala (con la que se reunirá a las 9:30 horas) y al Consejo Fiscal (a partir de las 16:00 horas).