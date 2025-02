Frialdad del Gobierno, cautela del PP y euforia de Vox ante el triunfo de Trump

La victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos dejó ayer una lectura muy distinta entre los distintos protagonistas de la primera línea de la política española: desde la frialdad del ala socialista del Gobierno hasta la cautela del PP pasando por el ... estado de euforia más absoluto en Vox. Que Moncloa apoyaba a Kamala Harris no era ningún secreto, pero el propio Pedro Sánchez fue ayer el primero en verse obligado a reaccionar por parte del Ejecutivo para felicitar al ya su homólogo norteamericano a través de X y apelar a la cooperación que debe existir entre ambos países y a través de la OTAN. «Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una sólida asociación transatlántica», escribió el presidente.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se pronunció después de que lo hiciera el jefe del Gobierno evitando también entrar a valorar en profundidad lo que supone el cambio de inquilino en la Casa Blanca. «La nueva Administración comienza el 20 de enero. No me gusta hacer política ficción. Vamos a esperar cuáles son las primeras decisiones», demoró. Aunque la afinidad ideológica sea nula y en el Gobierno sean conscientes, al tiempo, de la importancia de no enemistarse con la potencia estadounidense, el triunfo de Trump permite también a Sánchez seguir nutriendo el discurso en el que ha basado en buena medida su resistencia ante la oposición: el peligro que representa la ultraderecha y sus derivadas, como la desinformación o el negacionismo climático.

Distinta en el tono fue la reacción del PP, quien quiso trasladar su más «sincera enhorabuena» a Trump en un breve mensaje publicado en las redes sociales por Alberto Núñez Feijóo.Los populares se han mantenido a distancia de las excentricidades del renacido mandatario republicano, aunque la relación con él mientras Mariano Rajoy permaneció en La Moncloa no fue mala. El entonces presidente español visitó de hecho la Casa Blanca en septiembre de 2017. No obstante, figuras del partido como Cuca Gamarra no han dudado en alabar en esta campaña la figura de Kamala Harris con el poder femenino que encarna.

«Por el bien del mundo»

La secretaria general del PP no eludió ayer pronunciarse al desear a Trump «todos los aciertos» por «el bien de los estadounidenses y también por el bien del resto del mundo». «Ojalá venga un tiempo de entendimiento y de avance con la UE, con la OTAN. Y para eso todos tenemos que poner de nuestra parte y en lo que nosotros podamos, pues lo haremos», garantizó. La principal preocupación ahora en el PP –como en el Gobierno– es la postura que adoptará Trump con respecto a la Alianza Atlántica y lo que ello representará, por ejemplo, para el devenir de la guerra en Ucrania.

Trump lleva años mostrándose en contra de su actual funcionamiento y reclamando al resto de los países una mayor aportación. En este sentido, el eurodiputado popular Esteban González Pons no ocultó su escepticismo, al advertir de que el presidente estadounidense «se siente más libre» por esta victoria más rotunda que la de hace ocho años y porque este será su segundo y último mandato. «Vamos a ir a una legislatura en la que no va a haber más contrapreso que la prensa, que además es para el presidente Trump su gran enemigo», remachó.

El que quiso aparecer compartiendo triunfo por la victoria de Trump fue Vox, firme defensor del magnate. A primera hora de la mañana Santiago Abascal felicitaba al candidato del Partido Republicano señalando la importancia del voto hispano y acompañando su satisfacción con dos fotografías en las que aparece con el presidente y con el que será su segundo en la Casa Blanca, J.D. Vance. El líder de los voxistas, que se reunió meses atrás con Trump en Washington para tratar de estrechar lazos, enfatizó que «es la hora de los patriotas y de la libertad».