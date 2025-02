Díaz niega haber dado órdenes a su número dos para organizar la 'Kitchen' El ex ministro del Interior asegura en el Congreso que «nunca» despachó con Villarejo y que su secretario de Estado de Seguridad le traicionó

Para no desentonar con la mayoría de comparecientes que han desfilado desde mayo por la comisión 'Kitchen' del Congreso, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró este jueves que «nunca» despachó con el comisario jubilado José Villarejo. También afirmó desconocer la operación creada para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas con el fin el fin de robarle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción. Ycontradijo al que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que le acusó de montar dicho operativo, en el que supuestamente se usaron medios del ministerio que dirigía.

Fernández Díaz es el principal político imputado en este caso y a quien el juez instructor, Manuel García-Castellón, señala como 'cerebro' de la trama parapolicial. Este jueves compareció teniendo muy presente que está imputado en la Audiencia Nacional en la pieza del mismo nombre del caso 'Tándem', en el que el principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo. Si bien no se negó a declarar, trató de poner sobre la mesa cualquier elemento que sirviera para exculparle.

Defendió una y otra vez que no tuvo conocimiento de la operación porque, bajo su mando, «había 200.000 personas y un servidor tenía una agenda muy intensa, con una jerarquía muy marcada». También dijo sentirse traicionado por Martínez:«La traición es muy dolorosa cuando viene de una persona con la que has tenido mucha confianza».

En este sentido, puso como ejemplo que durante el registro que se llevó a cabo en la sede del PP en Génova se le puso «cara de tonto» porque, al ser por orden judicial, «el ministro no sabía nada». «Son las reglas del juego del Estado de derecho», apuntó sobre la necesidad de secretos en actuaciones judiciales.

Explicaciones que no convencieron a algunos de los diputados presentes en la comisión, como el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. «La operación movió a varios comisarios principales, implica el pago de fondos reservados al chofer de Bárcenas, al que luego se le nombra policía aprobándole la oposición... Es incocenbible que el Ministro del Interior no la conozca, no son cuatro rateros de LasRamblas de Barcelona», señaló.

Fernández Díaz también aseguró que fue su director en la Policía, Ignacio Cosidó, quien propuso a Eugenio Pino como Director Adjunto Operativo (DAO) y reconoció que su entrevista con el director Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, se grabó a propuesta del propio Pino, pasando luego a ser custodiado por Asuntos Internos al objeto de «tratar cuestiones operativas» extraídas de aquella conversación de 2014 y filtrada a la prensa en plena campaña electoral de 2016. «Las cintas fueron manipuladas claramente con la intención de dañarme, porque iban comentadas y yo era cabeza de lista por Barcelona», defendió.

Otro de los asuntos por aclarar era la dimisión de Ignacio Ulloa, que fuera su primer secretario de Estado de Seguridad, antes de nombrar a Martínez. Ulloa esgrimió en su paso por la comisión «motivos personales», pese a que los diputados intentaron sonsacarle si hubo «razones políticas o delictivas» que le forzaron a dejar su puesto. «No fiché a un juez para que se dedicara hacer cosas ilegales y enjuagues. quien lo piense es poco serio», zanjó Fernández Díaz.

Falso cura

Sobre el secuestro de la familia de Bárcenas por parte de Enrique Olivares, disfrazado de cura, en 2013, el ex ministro del Interior recordó que el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy le llamó y le dijo que le parecía «insólito». «A mí también me lo pareció, puestos a hacer una cosa de esas eliges a alguien más competente», añadió.