HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo participa este viernes en la segunda jornada VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico. Efe

Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada

El líder del PP pretende modificar la Ley de Extranjería y el Código Penal para tipificar como delito el «fraude» de la edad

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Alberto Núñez Feijóo anunció este viernes que si tras las próximas generales llega a La Moncloa reformará la Ley de Extranjería y el Código Penal ... para que los inmigrantes ilegales que lleguen a España y se hagan pasar por menores sean expulsados. «Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades, debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos», aseguró durante su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  6. 6 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  7. 7

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  8. 8 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  9. 9 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  10. 10

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada

Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada