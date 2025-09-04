Feijóo promete la gratuidad de la educación de entre 0 y 3 años
El líder del PP critica a Sánchez por no haber cumplido con esta medida que anunció en 2019
Madrid
Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:53
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que como presidente del Gobierno, la Educación Infantil en el periodo de 0 a 3 ... años será gratuita con un sistema de cofinanciación del 50% entre las comunidades y el Estado. Feijóo ha recordado que Galicia fue, durante su presidencia, la primera comunidad en poner en marcha esta gratuidad. «Eso es lo que practico y si me comprometo lo cumplo», ha afirmado el líder de la oposición, que ha planteado esta medida como un «compromiso personal».
Durante una visita a una escuela infantil en Guadalajara, Feijóo ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no desarrollar la gratuidad de esta educación, «algo que prometió en 2019 y no ha cumplido seis años después». «Yo no tardaré seis años en cumplir esta promesa», ha insistido.
Además, ha «mandado un mensaje a todas las familias» y es que educar a un niño «no puede ser una carga económica», sobre todo, para aquellas que tienen menos medios. Feijóo ha lamentado que «haya dinero para controlar Telefónica, para controlar RTVE, para contratar a 500 asesores en Moncloa o para duplicar el presupuesto del CIS, que hace encuestas a favor del Gobierno, pero no para la escuela infantil o para la ley ELA».
