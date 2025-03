Feijóo incide en los errores de Mazón pero avisa al Gobierno y al PSOE que lecciones «ninguna»

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 3 de marzo 2025, 15:52 | Actualizado 16:35h. Comenta Compartir

«No he cambiado de opinión». Alberto Núñez Feijóo rompió este lunes su silencio para dejar claro que sigue manteniendo su apoyo a Carlos Mazón ... aunque no esconde que su dirigente territorial «no estuvo a la altura» en la gestión de la dana que asoló la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre. Los continuos giros en su relato sobre las horas más críticas de ese día han caído como un jarro de agua fría en la dirección nacional del PP, que no prevé acelerar su salida como le piden algunas voces dentro del partido ante el temor de que su desgaste se extienda a las siglas y al propio líder nacional.

De momento, la intención de la cúpula del PP es mantener el apoyo en público al presidente valenciano. Eso sí, vinculándolo siempre con la reconstrucción. «El señor Mazón ha hecho una crisis de Gobierno y ha condicionado su futuro a cómo va evolucionando la reconstrucción», afirmó Feijóo a la salida de un acto de la organización de autónomos ATA, equiparando de nuevo la gestión del mandatario autonómico a la del Gobierno central, al que volvió a acusar de no haber actuado con la eficacia requerida ni en la prevención de las inundaciones ni en los trabajos para paliar sus efectos. El jefe del PP incidió en que ni los unos ni los otros han estado a la altura de esa catástrofe medioambiental. Pero rompió una lanza en favor del presidente valenciano por centrarse en la recuperación de la región mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo ha hecho exclusivamente en «la persecución a un adversario político». Puso en valor que Mazón afrontase una «crisis de gobierno» que afectó, entre otras personas, a la consejera de emergencias, Salomé Pradas, mientras que Sánchez ha promocionado en Europa a la exministra Teresa Ribera, responsable entonces de la Aemet y de las Confederaciones hidrógráficas, y a la delegada del Gobierno en esta comunidad, Pilar Bernabé, como miembro de la Ejecutiva del PSOE. Un contraste que, en su opinión, evidencia que «son dos formas distintas de entender la política», por lo que rechazó que el PP pueda recibir «ninguna» lección de los socialistas.

