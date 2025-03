Feijóo considera «inasumible» la rebaja de la sedición y añora los pactos de Estado «con otro PSOE»

david guadilla Vitoria Viernes, 28 de octubre 2022, 12:32 Comenta Compartir

«Si el Gobierno quiere un acuerdo, seguimos sentados en la mesa, pero si el presidente prefiere pactar con los independentistas y no con los constitucionalistas, se equivoca». Solo unas horas después de que el posible pacto entre el PSOE y el PP para reformar el Poder Judicial haya saltado por los aires, Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado por primera vez en el foro Objetivo Actualidad, organizado por El Correo y apoyado por Petronor, que se celebra este viernes en Vitoria. Una cita en la que el dirigente popular «ha añorado» unos pactos de Estado que «seguro que llegarán, con este PP pero con otro PSOE», y en la que ha criticado con dureza la creación de un Código Penal «a medida» para rebajar la pena de sedición para que el Gobierno pueda asegurarse el apoyo de ERC. «Es inasumible». Durante su intervención se ha mostrado convencido de que el Gobierno está «erosionando» la división de poderes y creando una legislación «a medida de los independentistas» con el único objetivo de que Pedro Sánchez permanezca en La Moncloa.

El acuerdo saltó por los aires a última hora de la tarde del jueves tras una conversación mantenida entre Pedro Sánchez y Feijóo. Aunque el pacto se daba por hecho en los últimos días y a pesar de que desde ambas partes se recalcaba que los obstáculos que habían impedido desbloquear la renovación del Poder Judicial durante los últimos cuatro años se estaban superando, todo saltó por loa aires tras el anuncio del Gobierno de que estudia rebajar la pena por el delito de sedición, una exigencia de ERC.

Vídeo. Foro Objetivo Actualidad, organizado por El Correo. El Correo

Las dos cuestiones parecían ir por caminos separados, pero al final se han convertido en incompatibles, como ha evidenciado esta mañana Feijóo en Vitoria. Todo estallaba después de que, a través de un comunicado, el PP recalcase el jueves que no podía «seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo». La respuesta del Gobierno fue inmediata. Mediante otra nota oficial, apuntaba que la agenda legislativa del Ejecutivo «no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española».

Durante su intervención, Feijóo ha tendido la mano pero también ha dejado entrever lo complicado del escenario actual. En una demostración de cómo está el clima, ha recordado que uno de los objetivos del nacionalismo es «deslegitimar y demoler» el Estado, una estrategia que, en su opinión, ha sido adoptada por el Gobierno, por «oportunismo» y por la «imperiosa» necesidad de querer permanecer en Moncloa. «No me opongo al diálogo con el nacionalismo», ha enfatizado Feijóo, que ha defendido el Estado de las autonomías, pero sí ha subrayado que hay cuestiones que «no son negociables». «Se ha querido cuestionar el Poder Judicial independiente, el Gobierno erosiona la división de poderes, hace indultos que no iba a hacer y plantea modificaciones de delitos tan graves como la sedición».

En un tono muy duro, Feijóo ha recalcado que «en plena negociación, cuando se habían logrado notables avances, el Gobierno nos ha querido llevar a la ruptura planteando algo que ningún partido de Estado puede aceptar». El presidente del PP ha asegurado que «avanzábamos hacia un fortalecimiento del Estado de derecho», pero el Gobierno ha planteado una reforma del Código Penal para «beneficiar» a quienes «han delinquido». «Pretender indultar fugados de la justicia es inasumible. Debemos ser coherentes. No se puede pactar la renovación del órgano gobierno de los jueces con quien pretende ahora dejar sin efecto la resoluciones de los jueces», ha afirmado.