Feijóo contraprograma el acto de Sánchez sobre Franco con un viaje a Valencia

El programa de cien actos anunciado para este año por el Gobierno con motivo del 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, el ... primero de los cuales ha tenido lugar este miércoles en el museo Reina Sofía de Madrid, se ha convertido en pulso añadido en este intenso regreso del curso político que el PP parece dispuesto a mantener. Tras varios días en los que el Ejecutivo y el PSOE han optado por zaherir a la oposición por su desmarque de las convocatorias -los socialistas han esgrimido el pasado franquista de Manuel Fraga, al tiempo uno de los padres de la Constitución, como ariete contra Alberto Núñez Feijóo-, el líder de los populares no solo persiste en su intención de apartarse de la conmemoración al interpretar que solo se trata de una cortina de humo tendida por Pedro Sánchez para intentar tapar sus dificultades. Hoy va más allá y contraprograma con un viaje a la Comunidad Valenciana el evento que encabezará el propio presidente en la pinacoteca, donde cuelga el 'Guernica' de Pablo Picasso. «Sánchez, con Franco; Feijóo, con los valencianos», resumen fuentes de Génova.

Los populares ya emplearon este mismo argumento -que mientras ellos están a 'las cosas del comer' el Gobierno se dedica a festejar el cincuentenario de la desaparición del dictador, que no se cumple formalmente, además, hasta el 20 de noviembre- al anunciar el retiro que mantendrá su líder este fin de semana en Asturias con los barones territoriales del partido, centrada en asuntos socioeconómicos y, singularmente, la vivienda.

Hoy, Feijóo se desplazará a la zona cero del desastre, en su tercera visita desde que las riadas anegaron territorio valenciano el 29 de octubre, para recorrer los pueblos afectados y se reunirá con el presidente autonómico, Carlos Mazón. En su comunicación sobre la jornada, Génova enfatiza que ese encuentro no alterará las responsabilidades de Mazón, «que mantendrá intacta su agenda institucional». Una agenda, la propia, que persigue al responsable del Consell desde que consumiera parte de la tarde de la tragedia en una comida con una periodista cuando ya la situación apuntaba a crítica. Este jueves, Feijóo rematará su viaje viéndose con alcaldes y portavoces de su formación concernidos por la catástrofe.

Donde el PP ve una utilización interesada de Franco por Sánchez para intentar desviar la atención de su fragilidad parlamentaria y de las causas judiciales que afectan a su entorno, los socialistas oponen que la condena de la dictadura sigue constituyendo un asunto incómodo para los populares y que su líder lo que hace, en realidad, con su desmarque es ceder a las presiones de los sectores nucleados en torno a Isabel Díaz Ayuso y a las electorales que ejerce, por su flanco más a la derecha, Vox. Al acto de este mediodía comandado por el presidente del Gobierno no acude, además de la oposición, el Rey, al que le coincide con la entrega de despachos a los nuevos embajadores. Sobre la cita no solo planea la polémica por las adhesiones que reciba o no, sino también por el agravamiento del pulso dentro del Ejecutivo al bloquear Economía la reducción de la jornada laboral patrocinada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.