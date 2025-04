Feijóo celebra el acuerdo para renovar el CGPJ: «Es la satisfacción del deber y los objetivos cumplidos»

Alberto Núñez Feijóo saca pecho de la decisión más relevante que ha tomado desde que se convirtió en presidente nacional del PP: renovar el Consejo ... General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo en medio del mayor clima de crispación que se recuerda en nuestra historia democrática entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. «Es la satisfacción del deber y los objetivos cumplidos», señalaba este martes el presidente de los populares desde Génova 13, donde compareció tras darse a conocer en Bruselas el pacto entre ambas formaciones.

El líder gallego defiende haber conseguido su objetivo «con persistencia» pese a las «presiones» y «descalificaciones». Y dice estar preparado para asumir los «costes políticos» que esta decisión pueda provocarle, pero se muestra «satisfecho» por el hecho de que el acuerdo recoja «casi todo» lo que desde el principal partido de la oposición se demandaba a la hora de desbloquear el Poder Judicial. Según el dirigente popular, con este pacto «se acabó cualquier posibilidad de controlar al Consejo, se acabaron las puertas giratorias, y se acabó que los jueces no puedan participar en la elección de sus representantes».

Génova da por cumplido, de esta forma, su objetivo principal en este frente: garantizar un «Poder Judicial independiente» y evitar «cualquier ansia que Pedro Sánchez pudiera tener de colonizar el Poder Judicial» –lo que ayer recordó Feijóo que sí se ha dado en otras instituciones desde que aterrizó en La Moncloa–. «Lo hemos conseguido gracias al aval de la Unión Europea», recordaba el expresidente de la Junta de Galicia, quien aludió a su discurso de investidura en 2023 tras las elecciones generales para rescatar algunas medidas que abordó y que, sostiene el dirigente popular, se han incluido en este acuerdo.

Feijóo también aprovechó la ocasión para intentar dejar claro que este histórico pacto no supone un cambio de paradigma en la actual legislatura –como deslizan desde la mayoría de socios parlamentarios que sostienen actualmente al secretario general socialista en La Moncloa–. «No soy optimista entre un nuevo clima entre el PP y PSOE, el Gobierno no ha cedido al acuerdo por convicciones, sino por obligación».

De hecho, el jefe de la oposición no dudó en aprovechar para cargar contra Sánchez al asegurar que «está convencido» de que «Europa seguirá ayudando a frenar los desmanes del Gobierno de Sánchez en relación con el estado de derecho». «El Gobierno ha contaminado las instituciones, el Poder Judicial no y me alegra decir que no lo seguirá haciendo. Ni PP ni PSOE van a controlarlo».