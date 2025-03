Feijóo asegura que Sánchez tiene dos opciones: «O más cesiones al separatismo o poner fin a la legislatura»

El presidente del Partido Popular ha hecho referencia este lunes al órdago de Junts a Pedro Sánchez con la moción de confianza al asegurar ... que el secretario general del PSOE solo tiene dos opciones de ahora en adelante: ceder a más exigencias del partido que lidera Carles Puigdemont o poner fin de una vez por todas a una legislatura que, según el jefe de la oposición, ha supuesto un «inmenso error» desde el principio.

«Esta legislatura ha nacido como un inmenso error. Así se lo dije a Sánchez tras ser investido. No ha nacido de la confianza, sino del interés. Llevamos mas de un año sin legislatura desde el punto de vista de leyes», ha afirmado el expresidente de la Junta de Galicia, quien dice desconocer la razón por la que Junts sí se fió de Sánchez hace un año para hacerle presidente y no lo hace ahora.

Feijóo se ha mostrado muy duro con el líder socialista, a quien ha calificado como un «político no fiable». «Pactar con una persona que no es de fiar siempre lleva a malos resultados. Sanchez no es de fiar porque es capaz de pactar una cosa y su contraria El PP nunca ha confiado en esta legislatura ni en Sánchez».

El líder de los populares también ha aludido a los problemas judiciales que acechan al Ejecutivo durante su visita a un laboratorio farmaceútico, en Barcelona. «La agenda que preocupa al Gobierno es la agencia judicial. Cuando un presidente dedica mas tiempo a sus problemas judiciales que a los problemas reales provoca que no estemos hablando de las enfermedades raras, de la vivienda de los jovenes, de la política útil», ha asegurado tras afirmar que «el tiempo que perdemos hablando de los escándalos en España nos hace ser muy vulnerables».