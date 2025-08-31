HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Feijóo (dcha.), junto a Moreno (izda.) y Rueda, en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade. EFE

Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»

El líder popular ve al Ejecutivo «en el tiempo de descuento» durante su inauguración del curso político en Galicia: «Ellos son el pasado, nosotros, el futuro»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:20

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno de eludir sus responsabilidades en la gestión de tragedias como ... los incendios de este verano o la dana de Valencia. «Con Pedro Sánchez, la culpa de lo que pasa en España es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo», ha asegurado este domingo el líder popular en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

