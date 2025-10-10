HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de Madrid procesado por el 'caso Residencias'. EFE

Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces

Las asociaciones alertan sobre la posibilidad de que prescriban las causas, en las que están imputados ex altos cargos del Gobierno de Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52

Comenta

Los familiares de los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia han denunciado este viernes «la desidia» de algunos de los jueces que ... están investigando las causas judiciales abiertas en relación a la no derivación hospitalaria. Los abogados de las asociaciones '7291 Verdad y Justicia' y 'Marea de Residencias' han alertado de que algunos de estos procesos pueden prescribir si los magistrados no aceleran sus pesquisas, entre ellas, la toma de declaraciones a los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que están imputados, y han avanzado que, si la situación persiste, emprenderán acciones legales contra los jueces que están incurriendo en ilegalidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  6. 6 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  7. 7 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  8. 8 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  9. 9

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  10. 10

    El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces

Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces