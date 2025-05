Exteriores confía en que el resultado del 23-J no altere la presidencia española de la UE

El Ministerio de Asuntos Exteriores es un hervidero a pocas horas para que España pase a ostentar este sábado la presidencia rotatoria de la Unión ... Europea hasta el 31 de diciembre. Un hito que solo ocurre de media una vez cada quince años y que el Gobierno lleva preparando con esmero los últimos doce meses. Aunque todas las quinielas apuntaban a que Pedro Sánchez ocuparía el cargo durante todo el semestre, el adelanto electoral al 23-J podría cambiar el nombre del protagonista de la cita internacional si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, favorito en las encuestas, logra formar gobierno durante este periodo.

Fuentes de la diplomacia española eluden explicar cómo se produciría este traspaso al tiempo que restan importancia a un eventual cambio en el Ejecutivo doméstico. Mientras se muestran optimistas y confían en una victoria socialista en las generales, también esperan que, en cualquier escenario, el resultado del 23-J no altere la agenda que han preparado junto a la ComisiónEuropea. «Esperemos que nadie tenga la tentación de cambiar cosas... Aunque yendo de la mano de partidos que niegan el cambio climático, ¿quién sabe?», afirman.

Al mismo tiempo, desde el Gobierno acusan al PP de «politizar» la Presidencia del Consejo de la UE, algo que, aseguran, «no tiene precedentes entre los socios europeos». En Exteriores defienden que «tradicionalmente» la oposición se alinea con el gobierno de turno, al tiempo que lamentan el rechazo de los populares a participar en la reunión mantenida hace unas semanas por el ministro José Manuel Albares con los eurodiputados españoles para explicarles las grandes líneas del semestre europeo. «Creemos que está motivado por el ciclo electoral», señalan.

Los retos europeos

Durante la presidencia de turno española, la Unión Europea se enfrentará a retos clave como el rumbo de la guerra en el este del continente, la eventual adhesión de nuevos miembros como Moldavia o Ucrania, el posible pacto con Mercosur, el final de la negociación del acuerdo migratorio –«está siendo lenta y compleja», señalan–, la situación en el Sahel y en Kosovo, entre otras cuestiones.En total unos 350 dosieres que siguen pendientes de cerrarse –de los que 122 han sido calificados de «prioritarios»– y que el Gobierno hereda de la presidencia sueca en el que será el último turno completo antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio del año que viene y que cambiará la composición de la cámara para los próximos cinco años (el trío lo completarán sucesivamente Bélgica y Hungría a lo largo de 2024).

En este contexto, estas mismas fuentes diplomáticas quieren dejar claro que no es España quien marcará las prioridades ni la agenda durante el semestre que ostenta la presidencia de turno, sino que estas vendrán determinadas por los expedientes que siguen abiertos. «Es la agenda de la UE, no la ha definido Sánchez –afirman– sino que ha sido consensuada con las instituciones europeas». Desde Exteriores también defienden que, a nivel nacional, cuentan con un respaldo de la mayoría de fuerzas y también de las comunidades autónomas, que acogerán al menos una cita europea. El primer territorio en albergar uno de estos eventos será Valladolid, donde se reunirán los representantes de Energía y Medioambiente los días 10 y 11 de julio.

La situación que se vivirá durante la presidencia española de la UE, con un proceso electoral en medio, no es inédita y existen varios precedentes entre los socios. El último de ellos Francia, que durante su turno celebró tres comicios (aunque el presidente de la Reública no cambió, siguió siendo Emmanuel Macron). También se ha desarrollado bajo ejecutivos en funciones, como ocurrió en Bélgica, o de traspaso de poder, como en República Checa. «La UE no se para porque haya elecciones en un Estado», insisten desde el ministerio.