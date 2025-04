La exministra Trujillo cree «justificada» la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla

Europa Press Sábado, 3 de septiembre 2022, 22:21 Comenta Compartir

La exministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, defendió el pasado viernes que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son «vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones entre los dos países». Sus declaraciones en un evento celebrado en Tetuán (Marruecos) provocaron este sábado el rechazo tanto del PSOE como el PP.

«Ante los efectos nocivos de unas fronteras no sanas», la exministra socialista entre 2004 y 2007 aseguró durante su intervención que «la respuesta política es el diálogo y no mirar hacia otro lado o el silencio... La reivindicación marroquí está plenamente justificada, inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable».

Desde el PSOE de Melilla se aseguró este sábado tras conocerse las palabras de la que fuera responsable de Vivienda que «las opiniones personales vertidas por María Antonia Trujillo sobre Melilla y Ceuta no representan a nadie en el PSOE y, además, son falsas e inaceptables». La dirección del partido que gobierna Melilla en coalición con CPM y Grupo Mixto no comparte las manifestaciones de la ex ministra y ex consejera de Educación en la Embajada de España en Marruecos.

Para el PP, la presidenta del partido en Extremadura, María Guardiola, expresó su asombro ante las palabras de Trujillo. «Nos avergonzamos de que alguien que ha sido ministra de España pueda dar la espalda a los intereses de nuestro país. Ceuta y Melilla son dos ciudades con una enorme importancia estratégica. Son los únicos enclaves que tiene la Unión Europea en territorio africano y es la primera frontera que hay con Marruecos», dijo.

Trujillo, que en mayo fue destituida al frente de la Consejería de Educación de España en Rabat, intervino el viernes en el I Congreso Internacional 'Relaciones hispano-marroquíes: presente y futuro', organizado por la Escuela Normal Superior de Tetuán en colaboración con la Universidad Abdelmalek Essaadi y el Centro Marroquí de Estudios e Investigaciones en Economía y Desarrollo Sostenible. En el plantel de ponentes invitados también estaba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que contó con ella como ministra.