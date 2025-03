España recibió casi 7.000 migrantes en el mes de agosto, la mayoría a Canarias

España ha recibido más de mil pateras en lo que va de año. Unas embarcaciones que, lejos de estar en buenas condiciones, han llegado, incluso ... a incendiarse antes de llegar a la costa tras largos días de travesía. En estos cayucos, han viajado 33.481 migrantes. Una cifra a la que hay que sumar las casi 2.000 personas que lograron sobrepasar la valla de Melilla y Ceuta. Y aunque desde enero, todos los meses se ha registrado un incremento respecto a 2023, agosto ha sido el segundo en el que más personas se subieron a estas 'lanchas' en busca de un futuro mejor, con más de 7.000. De hecho, la segunda quincena ha sido en la que más gente ha transitado las rutas migratorias hacia el país, con 4.301 -una cifra que solo se superó en las dos primeras semanas de febrero, cuando 5.200 personas emprendieron su viaje.

En medio de este incremento de llegadas, y ante la previsión de que en los próximos meses la presión migratoria se incremente, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se han citado este miércoles con el objetivo de trazar un plan conjunto, ya que son los dos territorios que más sobrecarga sufren actualmente. No solo pretenden llevar a cabo una 'hoja de ruta' ante un posible crecimiento del tránsito en las rutas, sino también buscar algún tipo de solución que aplicar a los menores migrantes no acompañados, que no pueden ser trasladados a otras comunidades debido a la falta de acuerdo para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

Siguiendo la tónica de los últimos meses, Canarias continúa siendo la principal puerta de entrada para las personas que huyen de los países africanos. De hecho, el 72% de las llegadas han sido a este archipiélago, lo que representa la acogida de 25.524 personas. Una cifra que contrasta con las 7.919 que han arribado a la Península y a Baleares en lo que va de año, que supone el 22% de los migrantes acogidos, según los datos publicados en el último informe del Ministerio del Interior.

En lo que respecta a las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, ambos territorios han registrado un descenso de las llegadas a través de las vías marítimas. Las dos han contabilizado el desembarco de 19 migrantes. Sin embargo, en lo que respecta al salto de la valla, existen grandes diferencias en cifras. Mientras que Melilla ha registrado un descenso del 57% respecto a 2023, al pasar de 58 a 38 extranjeros, el Gobierno de Ceuta ha asumido la gestión de un 173% más de personas. Esta ciduad ha sido el escenario de una de las imágenes más dramáticas que han dejado las ruta migratorias este mes de agosto. También una de las más controvertidas.

Era 25 de agosto cuando la Guardia Civil tuvo que acudir a la playa del Tarajal debido a la llegada de cerca de decenas de menores migrantes no acompañados. Estos niños aprovecharon que la zona había sido tomada por la niebla, impidiendo así la vigilancia de los agentes, para tratar de llegar a España. Mientras trataban de localizar a todos los extranjeros, estos nadaban, sin ningún tipo de visibilidad, tratando de llegar a la costa ceutí.

Incremento a partir de septiembre

Aunque es imposible concretar una cifra de cara a las llegadas que se producirán en el último cuatrimestre del año, los expertos aseguran que la previsión es que aumenten tanto respecto a lo registrado en lo que va de 2024 como a lo contabilizado durante el mismo periodo el año pasado. «Tradicionalmente, a partir de septiembre es cuando más llegadas de pateras y cayucos se producen», explica Mauricio Valiente, director general de CEAR.

Desde septiembre hasta diciembre de 2023, el Ministerio del Interior registró la llegada de más de 35.000 extranjeros a través de rutas marítimas y terrestres hacia España. Una cantidad que representa el 62% de todas las arribadas contabilizadas, en un año en el que las cifras se situaban un 123% por debajo de lo que se encuentran en la actualidad. La tendencia creciente de 2024, la calma de las corrientes en el Atlántico y el recrudecimiento de los conflictos bélicos, políticos y económicos hace esperar que el número de migrantes que lleguen en los próximos cuatro meses supere con creces a los del año pasado.

«Es a partir de este mes (septiembre) cuando el tiempo está en calma, lo que lleva a que se incremente de manera sustancial el número de llegadas de embarcaciones a través de la ruta atlántica», señala Mauricio Valiente. Una situación que se suma al recrudecimiento que han sufrido en algunos países y que están obligando a los migrantes a realizar «desplazamientos cada vez más largos» con el fin de llegar a un lugar seguro, en este caso, España. Y aunque el incremento en los últimos cuatro meses del año pasado se produjo debido a la inestabilidad y la incertidumbre en la que estaba sumido Senegal, se espera que también ocurra este 2024. «Es verdad que se ha atemperado la situación política (en Senegal), pero sigue habiendo problemas económicos», comenta el director general de CEAR. Unas llegadas que se sumarán a las de Mali, que han aumentado como consecuencia del «deterioro del conflicto». «La tendencia para este año es clara», concluye Valiente.