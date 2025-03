España y Marruecos abren una nueva etapa basada en la «concertación permanente»

Paula De las Heras Rabat Jueves, 7 de abril 2022 | Actualizado 08/04/2022 01:14h. Comenta Compartir

Mohamed VI marca los ritmos. Han pasado ya tres semanas desde que Marruecos hizo pública la cesión de Pedro Sánchez sobre el Sáhara y hasta ahora el Gobierno no había podido brindar prueba alguna de que la decisión que le ha costado la reprobación del Congreso y ha desatado el enfado de Argelia hubiera servido para iniciar una nueva etapa de confianza mutua con el país vecino tras meses e incluso años de crisis. Este jueves el monarca aluita recibió al presidente del Gobierno en el Palacio Real de Rabat y del encuentro salió una declaración conjunta que marca la 'hoja de ruta' para un nuevo marco de relaciones que, según las propias autoridades marroquíes, estará basado en el «respeto mutuo, la confianza recíproca, la concertación permanente y la cooperación franca y leal».

El encuentro estaba concebido más como un acto «simbólico», y así lo reconoció el propio Sánchez en el avión de camino a Rabat, que como una reunión de trabajo efectivo para alcanzar acuerdos contantes y sonantes sobre asuntos como el control de los flujos migratorios, la renuncia a acciones unilaterales y el respeto a la integridad territorial de Ceuta y Melilla (las tres cuestiones a las que aludía la polémica carta dirigida a Mohamed VI conocida al 14 de marzo). Sin embargo, de él sí salió un documento que el Gobierno blande como una guía «duradera y ambiciosa».

En el horizonte está asuntos más inmediatos como la reapertura de las fronteras, que se hará de manera gradual y para la que aún no hay una fecha decidida; otros más de medio plazo, como la preparación de la Operación Paso del Estrecho y otros, los más complicados, de largo recorrido, como la actualización del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1991. Y Sánchez y Mohamed VI acordaron ayer celebrar antes de que acabe el año una Reunión de Alto Nivel entre los gobiernos. La última fue suspendida por Marruecos pocas días antes de su celebración en diciembre de 2020.

En la declaración conjunta no hay ninguna mención a la integridad territorial de España. El Gobierno argumenta que, aunque el asunto estuviera en la misiva al rey de Marruecos, la soberanía de Ceuta y Melilla no será nunca objeto de negociación como no lo es la de Bilbao, Valladolid o Sevilla. Pero sí esgrimen que el hecho de que, por escrito, Marruecos haga alusión a las fronteras terrestres es un reconocimiento implícito de su españolidad. También hacen especial hincapié en que por primera vez se acepte una aduana en Ceuta.

Acuerdos futuros

El Ejecutivo admite que la declaración -que da tres meses para constituir grupos de trabajo en asuntos como la inmigración pero también la economía, el comercio, la energía, la industria, educación o cultura- no tiene la concreción de acuerdo, entre otras cosas, porque en una hora de encuentro no hubo tiempo material para ello, pero defienden su enorme importancia.

El plan de España era, en origen, otro. Estaba previsto que el pasado viernes hubiera viajado a Marruecos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para verse con su homólogo, Naser Burita, y preparar la visita del jefe del Ejecutivo, pero Mohamed VI telefoneó al presidente un día antes de esa reunión para solicitarle que fuera él quien acudiera a Rabat, y toda la agenda del jefe de la diplomacia española quedó cancelada.

El presidente, que llegó a Rabat horas después de que la Cámara baja censurara su giro sobre el Sáhara y de que el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, trasladara al Rey su «perplejidad» ante la estrategia, se reivindicó en una conversación con los periodistas que lo acompañaron en su viaje y defendió que su posición está en sintonía con la última resolución de la ONU.

«Me reafirmo en que es la mejor posición para el interés general de España; teníamos que normalizar la relación por muchos motivos: el migratorio es uno, pero también -remarcó- las relaciones comerciales de tránsito».