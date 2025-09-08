España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon, ante las «calumniosas acusaciones hacia España ... y las »inaceptables medidas« contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

Así lo han trasladado fuentes del Ministerio después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu haya respondido al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por «distraer la atención» de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra Díaz y Sira Rego.

Precisamente el socio minoritario del Ejecutivo ha declarado que no se conformaba con el paquete de medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv, para plasmar la ruptura de relaciones diplomáticas con el país hebreo.