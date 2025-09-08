HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Efe

España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

El socio minoritario del Ejecutivo ha declarado que no se conformaba con el paquete de medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv

C. P. S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:01

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon, ante las «calumniosas acusaciones hacia España ... y las »inaceptables medidas« contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  3. 3

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  4. 4 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  5. 5 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
  6. 6 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  7. 7

    Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo»
  8. 8 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
  9. 9 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  10. 10 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel