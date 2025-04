Errejón explicó al juez su salida de Sumar: «Tras diez años en política estaba cansado»

«Tras diez años en política estaba cansado y quería dejarlo». El exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, declaró ayer a preguntas del ... juez que su dimisión del cargo y la posterior renuncia al acta de diputado «nada tuvo que ver» con la denuncia presentada por Elisa Mouliaá, según recoge la transcripción de su interrogatorio por presunta agresión sexual. Errejón anunció su marcha a primera hora de la tarde del 24 de octubre pasado y esa misma noche la presunta víctima se personó en una comisaría de Madrid para relatar los hechos sucedidos a finales de septiembre de 2021. «Conocí la denuncia después de mi dimisión», aseguró.

El expolítico de 41 años fue muy elocuente en las preguntas concretas que el instructor Adolfo Carretero le hizo sobre la causa concreta de su abandono de la política. Señaló que, efectivamente, habían salido informaciones sobre «denuncias anónimas por redes sociales» por aquellas fechas y su nombre empezó a salir a la palestra, por lo que percibió que desde Sumar le había empezado a dar la espalda. «Sentí que había perdido la confianza de las dirigentes políticas, más cuando yo milito en un espacio en el que cualquier testimonio es válido", reveló, antes de añadir: "Esto era incoherente con mi puesto de portavoz y tener además que defender mi presunción de inocencia".

El largo interrogatorio del juez también se centró en conocer la versión de Errejón sobre los hechos relatados por Mouliaá y su tesis central de que todo fue consentido. Suavizó en clave de "tonteo" todo la explicación incriminatoria de ella sobre la invitación a la fiesta y el primer contacto íntimo en el ascensor que les llevó a la casa. "Estábamos todo el rato de tonteo, la besé primero y luego ella respondió", dijo. Ya dentro de la vivienda afirmó que los invitados fueron "muy agradables" con él, que bebió pero que ella "no estaba muy ebria y sabía perfectamente lo que hacía". Contrapuso así el testimonio de la denunciante sobre que estaba "muy bebida" e, incluso, que sugiriera a la fiscal que su acompañante le pudo "haber echado algo" en las dos copas de ron con limón que le sirvió.

"Yo no soy muy de bailar y estuve hablando con unos y con otros. Habría ocho o diez personas, pero no es cierto que ella estuviera hablando con un amigo y que de repente llegué yo y me la llevé de forma violenta a la habitación", señaló Errejón. "La realidad es que estábamos en la cocina, donde estaban las bebidas, íbamos a besarnos y le dije que esperara. Le cogí de la mano, nos fuimos a una habitación y nos tiramos en una cama", matizó.

Sí detalló que no se sacó su pene -la afectada dijo que sí- pero admitió que le tocó "los pechos y su culo". Y dijo que le avisó de que "en ningún caso" iban a tener una "relación sexual" en una casa desconocida. "Ella nunca me dijo nada de que parara, que se sintiera incómoda. La frase que me reprochó de que 'solo sí es sí' nunca existió", subrayó Errejón. Un testimonio de descargo que también mantuvo cuando rememoró qué pasó en su casa tras irse de la fiesta.

"Llegué a forcejear con él"

La versión exculpatoria del exdirigente de Sumar contradijo por completo lo declarado ante el juez por Mouliaá. La actriz afirmó que le dijo a Errejón que se sintió "violentada" y que "llegué a forcejear con él para levantarme azorada de la cama". "Estaba muy borracha, no había comido. Tenía lagunas y no recuerdo cuando salí de la habitación", declaró la denunciante, según recoge la transcripción de su interrogatorio al que ha tenido acceso este periódico.

El instructor fue especialmente intenso con Mouliaá al comentar ésta la novedad de que estaba bastante ebria la noche de la presunta agresión sexual en septiembre de 2021. Una circunstancia que no relató en la denuncia policial de octubre pasado porque solo le preguntaron "por los hechos", contestó.

También aseguró que le comentó "a sus amigas, padres y hermanos el 20 de octubre de 2021", al menos tres semanas después de los hechos, lo que había pasado. Y concluyó que "en ese momento" no fue consciente de que fueran agresiones sexuales, y que esta situación derivó en su consulta a un psiquiatra por un cuadro de depresión, primero, y luego al terapeuta. Un especialista que será citado como testigo en la causa para explicar el proceso traumático de su paciente.